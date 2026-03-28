東勢椪柑、燕巢芭樂進軍加拿大超市 台灣水果人見人愛

台灣水果嘉年華在加拿大主流超市PriceSmart舉行，一些政要及來賓都是台灣水果的粉絲。（記者張伶銖攝）

加拿大主流超市PriceSmart與台灣水果進口商Taione Trading合辦的2026台灣水果嘉年華於27日，在有最多華人居住的列治文分店盛大揭幕。加拿大市民不用搭飛機去台灣，就能享受來自台中東勢生產的椪柑及茂谷柑，還能買到來自高雄燕巢的芭樂及翡翠蜜棗，以及來自台南的楊桃。

許多台灣移民這幾年都能在PriceSmart等超市買到台灣椪柑，原來今年已經是台中東勢生產的椪柑在加拿大銷售的第6年。台中市東勢區農會的供銷部主任古滿琴說，東勢椪柑及茂谷柑從第一年出口到加拿大20噸，成長至40噸、60噸，今年已增加至70多噸，她要感謝貿易商、PriceSmart超市、溫哥華台灣貿易中心及駐溫哥華台北經濟文化辦事處協助推廣。

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當然，古滿琴說，台中的椪柑在加拿大市場受到歡迎，這是令台中椪柑每年出口量不斷增加的原因。這次引進的椪柑禮盒有精美包裝，台中椪柑及茂谷不僅味道甜美，更有一股特殊清香，風味獨特，這幾年深受加拿大消費者的喜愛。

今天應邀參加台灣水果節開幕的政要包括聯邦保守黨列治文中-馬寶區國會議員區澤光（Chak Au）、卑詩省保守黨列治文橋港區省議員屈潔冰（Teresa Wat）、PriceSmart總監Jacky Ho、駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣、台灣貿易中心主任邱仕敏、駐溫哥華台北經濟文化辦事處僑務組長邱淑貞，大溫台僑聯合會共同主席蔡安惠、共同主席劉永強，以及卑詩省台灣商會會長陳翰祥等僑領及商界代表亦親自出席。

Taione Trading董事長蔡宗翰指出，台灣水果嘉年華活動同時得到了台灣農業部、台中市政府及東勢農會的支持，Taione和PriceSmart合作推廣台灣水果已有12年的時間，甚至比他結婚的時間更久。他表示非常感謝PriceSmart總裁Jacky Ho對台灣水果的熱愛及支持。

Jacky Ho說，一直以來PriceSmart總是致力於將全世界最特別、最天然、品質最好的食物帶給超市顧客，台灣的椪柑及水果符合PriceSmart的堅持。他並說，看到這次椪柑禮盒獨立包裝有可愛動物造型，可愛又創新，由此可知道進口商及供應商多麼努力及重視加拿大市場。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣指出，加拿大對台灣水果零關稅，讓更多台灣水果可以被引進至加拿大市場，讓更多加拿大人可以嘗到台灣水果的美味，同時也為台灣水果創造外銷商機。

台灣椪柑禮盒放在PriceSmart超市入口最顯眼的位置，在水果節開幕儀式仍在進行時，已有不少市民包圍台灣水果區，等待揭幕記者會結束，即開始動手挑選台灣椪柑及台灣水果。其中印有台中公園圖案的「台中好橘」禮盒，盒內單獨可愛貓咪包裝令人愛不釋手。

「台中好橘」禮盒造型可愛。（記者張伶銖攝）

市民等待記者會結束即開始搶購台灣水果。（記者張伶銖攝）

PriceSmart的台灣翡翠蜜棗一盒3大顆，會員價只需加幣1.99元，不到台幣50元。（記者張伶銖攝）

台中東勢區農會供銷部主任古滿琴（左）遠自台灣前來溫哥華推廣台中東勢椪柑。（記者張伶銖攝）

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