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    首頁 > 國際

    2援助古巴物資船加勒比海失蹤 墨西哥緊急搜救

    2026/03/27 22:53 中央社
    屬於非政府倡議行動「我們的美洲運輸隊」（Nuestra America Convoy）的2艘帆船運糧食、藥品及能源相關物資要送到古巴，卻下落不明。（路透檔案照）

    屬於非政府倡議行動「我們的美洲運輸隊」（Nuestra America Convoy）的2艘帆船運糧食、藥品及能源相關物資要送到古巴，卻下落不明。（路透檔案照）

    墨西哥海軍今天表示，2艘從墨西哥載運人道援助物資前往古巴的帆船，未在原定時間抵達古巴首都哈瓦那，至今下落不明，他們已在加勒比海展開搜救行動。

    路透社報導，墨西哥海軍在聲明中說，這2艘船上週從濱臨加勒比海的昆塔納羅州（Quintana Roo）內的女人島（Isla Mujeres）出發，船上共有9名不同國籍船員；這些船原本預期在24至25日抵達哈瓦那，但至今未收到他們的通訊消息，也無法確認是否已抵達。

    這2艘船屬於非政府倡議行動「我們的美洲運輸隊」（Nuestra America Convoy），目的是將糧食、藥品及能源相關物資運送到古巴。志工上週在墨西哥將米、嬰兒濕紙巾、豆類、嬰兒配方奶粉、藥品及其他物資裝船。

    自從美國加強對古巴的石油和其他貨物禁運措施後，當地民眾便承受更長時間的停電及日益嚴重的經濟危機。

    其他國家民眾為了援助能源短缺的古巴，於是發起各項行動，「我們的美洲運輸隊」便是其一，船隊中另1艘船已於24日抵達哈瓦那。

    「我們的美洲運輸隊」的1名發言人透過聲明告訴路透社，這2艘物資船「船長和船員都是經驗豐富的水手，船上也都配備適當的安全系統與信號設備。我們正與當局充分合作，也仍相信船員有能力安全抵達哈瓦那」。

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