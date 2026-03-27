為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美軍入住就打！伊朗警告攻擊中東旅店 促民眾盡速離開

    2026/03/27 21:25 編譯管淑平／綜合報導
    伊朗國營媒體26日發布伊朗發射飛彈，攻擊以色列和美軍在中東的基地。（法新社）

    伊朗國營媒體26日發布伊朗發射飛彈，攻擊以色列和美軍在中東的基地。（法新社）

    繼威脅攻擊全球旅遊勝地後，伊朗軍方連兩天針對平民設施發出警告，揚言中東地區有美軍下榻的旅館飯店，都會是伊朗的攻擊目標，力促該區域民眾盡快離開有美軍駐紮的區域。

    《美國有線電視新聞網》（CNN）27日引述伊朗國營媒體「法斯通訊社」（Fars news agency）當天報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，美國和以色列「設法利用無辜民眾當人肉盾牌」，呼籲民眾「盡快離開美軍駐紮的區域，以免遭波及受傷」。

    同日稍早《法新社》也報導，伊朗武裝部隊發言人薛卡契（Abolfazl Shekarchi）26日在國營電視台播出的談話中說，「當這些所有美國（部隊）進入一家旅店，那麼從我們的看法來說，那間旅店就變成美國的」，「我們該只是坐視，讓美國人攻擊我們嗎？當我們要回應，自然地就得打擊任何他們所到之處」。

    美國和以色列展開對伊朗聯合軍事行動後，伊朗以無人機、飛彈攻擊中東多個有美軍駐紮和設立基地的國家，報復美以。薛卡契20日才警告，美國、以色列官員在全世界各地都將被鎖定，「就連公園、休憩區和旅遊勝地」對伊朗的敵人而言，都將不再安全。

    法斯通訊社引述未具名消息來源，指伊朗已經向中東地區、尤其是在阿拉伯聯合大公國和巴林的旅店，發送「嚴厲警告」，並指伊朗軍方已經找出美軍在敘利亞、黎巴嫩和吉布地利用的類似地點。

    伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）26日指控美軍，利用波斯灣合作理事會（GCC）國家的民眾當「人肉盾牌」。他發文說，「從這場戰爭一開始，美軍士兵逃離在該理事會國家的軍事基地，躲在飯店和辦公室裡」，他呼籲區域旅店拒絕美軍人員入住。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播