美軍入住就打！伊朗警告攻擊中東旅店 促民眾盡速離開

伊朗國營媒體26日發布伊朗發射飛彈，攻擊以色列和美軍在中東的基地。（法新社）

繼威脅攻擊全球旅遊勝地後，伊朗軍方連兩天針對平民設施發出警告，揚言中東地區有美軍下榻的旅館飯店，都會是伊朗的攻擊目標，力促該區域民眾盡快離開有美軍駐紮的區域。

《美國有線電視新聞網》（CNN）27日引述伊朗國營媒體「法斯通訊社」（Fars news agency）當天報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，美國和以色列「設法利用無辜民眾當人肉盾牌」，呼籲民眾「盡快離開美軍駐紮的區域，以免遭波及受傷」。

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同日稍早《法新社》也報導，伊朗武裝部隊發言人薛卡契（Abolfazl Shekarchi）26日在國營電視台播出的談話中說，「當這些所有美國（部隊）進入一家旅店，那麼從我們的看法來說，那間旅店就變成美國的」，「我們該只是坐視，讓美國人攻擊我們嗎？當我們要回應，自然地就得打擊任何他們所到之處」。

美國和以色列展開對伊朗聯合軍事行動後，伊朗以無人機、飛彈攻擊中東多個有美軍駐紮和設立基地的國家，報復美以。薛卡契20日才警告，美國、以色列官員在全世界各地都將被鎖定，「就連公園、休憩區和旅遊勝地」對伊朗的敵人而言，都將不再安全。

法斯通訊社引述未具名消息來源，指伊朗已經向中東地區、尤其是在阿拉伯聯合大公國和巴林的旅店，發送「嚴厲警告」，並指伊朗軍方已經找出美軍在敘利亞、黎巴嫩和吉布地利用的類似地點。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）26日指控美軍，利用波斯灣合作理事會（GCC）國家的民眾當「人肉盾牌」。他發文說，「從這場戰爭一開始，美軍士兵逃離在該理事會國家的軍事基地，躲在飯店和辦公室裡」，他呼籲區域旅店拒絕美軍人員入住。

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