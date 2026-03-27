別當盤子！日本大阪黑門市場有「黑店」 仿養樂多竟是市價5倍

有網友分享黑門市場賣仿冒的養樂多，事實上10罐才21元台幣。（圖擷取自@dendentown社群平台「X」）

出國旅遊最怕被當「盤子」！有日本網友分享，他在大阪黑門市場看到招牌寫著「養樂多 Yault 50」，但實際上它並非養樂多，是他牌販賣的乳酸飲料，10罐也才100日圓（約新台幣20元）左右，卻1罐50日圓在賣，擔心觀光客會被騙。

社群平台「X」（前Twitter）名為「ぽんタブ │ NIPPON-BASHI SHOP HEADLINE │ 大阪・日本橋」的日本網友，發了兩張看起來像是滿滿的養樂多，實則他牌乳酸飲料，招牌上寫著「養樂多 50」，擔心第一次看見的觀光客可能會被騙，提醒「它不是真的養樂多」。

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網友在留言區分享，黑門市場已經不是個適合推薦觀光客去的觀光景點，「黑門市場是日本的恥辱。日本人不去那裡，並不代表可以放任它發展下去」、「黑門市場裡有很多黑市商家」、「現在幾乎看不到日本人開的店了」、「10罐含稅是105元（約新台幣21元）」、「商家居然賣5倍的價格，還叫它養樂多？太離譜了」、「名副其實的黑市，專門坑騙消費者」、「專門坑觀光客的包裝？」。

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