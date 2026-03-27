澳德共同聲明台海和平重要 德籲美在印太維持強大存在

澳洲國防部長馬勒斯（左）、德國國防部長佩斯托瑞斯，26日在坎培拉會談並召開記者會。（歐新社）

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）26日與澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）會談，會後共同聲明強調台海和平穩定的重要性；佩斯托瑞斯在另外舉行的演說中，呼籲美國維持在印太強而有力的存在，並表示歐洲與印太安全是「一體兩面」。

《南華早報》報導，佩斯托瑞斯26日與馬勒斯會談，並簽署共同聲明，兩人「強調台海和平與穩定的重要，重新確認反對任何改變現狀的片面行動之共同立場」，兩國也對「南海緊張情勢升高以及破壞穩定和危險活動增加，同表關切」。

請繼續往下閱讀...

當天佩斯托瑞斯向澳洲全國記者俱樂部發表演說，提到對南海「危險活動」的憂心，並示警，北京正「密切」注意華府和其盟邦處理伊朗和烏克蘭衝突之道。

他說，「對我來說，有一件事很清楚明確，就是沒有美國強而有力的存在，印太對我們和我們的盟邦而言更不安全」；歐洲與印太地區的安全為「一體兩面」，若未能處理印太的安全挑戰，會「削弱國際秩序可信度」。

佩斯托瑞斯表示，中國對烏克蘭和伊朗戰爭採取「謹慎但是具戰略性」的立場，小心翼翼地不要直接涉入這些戰爭，但是正從其中汲取經驗教訓，用於其自身野心和目標；中國正非常密切注意美國和其盟友如何因應這些衝突，尤其是俄羅斯對烏克蘭的戰爭，「是否支持烏克蘭，這個問題也可能對台灣和印太安全情勢產生影響」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法