確保全球能源命脈！ 阿聯推動「多國海上部隊」重開荷姆茲海峽

荷姆茲海峽上的油輪。（法新社檔案照）

伊朗威脅荷姆茲海峽航運，倍受國際關注，英國《金融時報》27日引述知情人士報導，阿拉伯聯合大公國已告知美國與其他西方盟國，阿聯將加入一支旨在讓荷姆茲海峽重開，恢復航運暢通的多國海上部隊。

《路透》、《耶路撒冷郵報》引述金融時報報導指出，阿聯正設法推動數十國組成「荷姆茲安全部隊」（Hormuz Security Force），阿布達比當局會派遣其海軍加入這支部隊，保護該海域，防範伊朗的攻擊，並為船隻通行護航。

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在伊朗戰爭中，阿聯遭受的伊朗攻擊次數，遠高於區域其他國家，包括以色列，這些攻擊使阿聯對伊朗態度轉趨強硬。阿聯產業部長賈比爾（Sultan al-Jaber）本週在華府與美國副總統范斯（JD Vance）會晤時表示，「伊朗挾持荷姆茲海峽當人質，而每個國家都在付出贖金」，指汽油價格、物價上漲。

除了阿聯，法國26日也表示，已與約35國洽談，尋求合作夥伴，並提出重啟荷姆茲海峽任務的計畫，不過法國的計畫，只在美國和以色列對伊朗戰爭結束後才會執行。

另外，阿聯也正和巴林合作研擬一項聯合國安全理事會決議草案，授權未來任何的特遣隊，採取「一切必要手段」，確保荷姆茲海峽商業航運安全。但是此議案可能遭俄羅斯和中國反對。

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