纏訟8年！受託驅熊卻遭吊銷執照 日本最高院撤銷處分判77歲獵人勝訴

纏訟8年！受託驅熊卻遭吊銷執照 日本最高院撤銷處分判77歲獵人勝訴2026/03/27 21:20 即時新聞／綜合報導
資深獵人池上治男受委託驅熊，事後被吊銷獵槍執照，歷經近8年官司訴訟，日本最高法院今日判他勝訴。（圖擷取自「ANNnewsCH」YouTube）
日本去年爆發史上最嚴重熊害，各地政府委託民間獵人協助，卻頻頻爆出獵人被惡意刁難。其中2018年受委託驅逐棕熊，事後被控訴朝住宅區開槍，導致獵槍執照被吊銷的資深獵人池上治男，日本最高法院今（27日）推翻二審判決，判他勝訴。
綜合日媒報導，擔任北海道獵友會砂川支部長、現年77歲的池上治男，2018年8月接受北海道砂川市公所的委託，到場協助驅逐一隻野生棕熊，而他也在市公所官員和警察的見證下，用獵槍開一槍擊斃熊隻。未料，北海道公安委員事後宣稱，池上治男開槍地點附近是住宅區，控訴他違反了《槍刀法》、《野生動物保護》等相關法律。
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不僅如此，北海道公安委員還以「朝可能被子彈擊中的建築物開槍，可能造成一般民眾傷亡」為由，在2019年4月吊銷池上治男的獵槍執照，並強調是永久吊銷。這起事件引爆全日本獵友會與獵人抗議，池上治男也為此對北海道政府提起訴訟，主張處分不當，札幌地方法院2021年12月一審判決，他是為「公共利益」出動，認定處分違法。
然而2024年10月，札幌高等法院在二審以「射擊棕熊時彈道可能產生變化，恐有波及週邊建築物」為由，判池上治男敗訴，消息引起獵友會團結罷工抗議，池上治男為此再度提起上訴。日本最高法院今日宣判，池上治男當時是在執行地方政府的正式委託，具有高度公共性，且現場有警察隨行監督，並在池上治男開槍射擊時未給予警告或制止。
綜合前述，北海道公安委員會撤銷池上治男持槍執照的行為，屬於濫用裁量權，法官判定該行政處分違法並予以撤銷，讓池上治男歷經近8年的官司訴訟，終於迎接逆轉勝。
判決書還特別調，如果過度嚴厲處分合法出勤、具有執照的獵人，恐會導致「獵人萎縮效應」出現，未來日本社會出現任何需要應對野生動物的工作，也將會因此陷入困境。
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【裁判】ハンターの男性が逆転勝訴、道公安委員会の処分を取り消す判決https://t.co/DF5c1wx4hU— ライブドアニュース （@livedoornews） March 27, 2026
北海道砂川市のハンターの男性が銃の所持に関する処分を受けたのは違法だとして道を訴えた裁判で、最高裁は2審判決を破棄し、道公安委員会の処分を取り消す判決を言い渡した。
最高裁で、北海道猟友会砂川支部長の池上治男さん（クマハンター）が逆転勝訴。猟銃所持許可取り消し処分の『無効』が確定。ハンターの活動に対する萎縮効果を避ける重要な”判例”となった。— あいひん （@BABYLONBU5TER） March 27, 2026
最高裁の判決で以下の点を指摘
発射行為は公益目的活動
現場で警察官が立会い、発砲を制止しなかった… pic.twitter.com/gAvTWzKKb1