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    纏訟8年！受託驅熊卻遭吊銷執照 日本最高院撤銷處分判77歲獵人勝訴

    2026/03/27 21:20 即時新聞／綜合報導
    資深獵人池上治男受委託驅熊，事後被吊銷獵槍執照，歷經近8年官司訴訟，日本最高法院今日判他勝訴。（圖擷取自「ANNnewsCH」YouTube）

    資深獵人池上治男受委託驅熊，事後被吊銷獵槍執照，歷經近8年官司訴訟，日本最高法院今日判他勝訴。（圖擷取自「ANNnewsCH」YouTube）

    日本去年爆發史上最嚴重熊害，各地政府委託民間獵人協助，卻頻頻爆出獵人被惡意刁難。其中2018年受委託驅逐棕熊，事後被控訴朝住宅區開槍，導致獵槍執照被吊銷的資深獵人池上治男，日本最高法院今（27日）推翻二審判決，判他勝訴。

    綜合日媒報導，擔任北海道獵友會砂川支部長、現年77歲的池上治男，2018年8月接受北海道砂川市公所的委託，到場協助驅逐一隻野生棕熊，而他也在市公所官員和警察的見證下，用獵槍開一槍擊斃熊隻。未料，北海道公安委員事後宣稱，池上治男開槍地點附近是住宅區，控訴他違反了《槍刀法》、《野生動物保護》等相關法律。

    不僅如此，北海道公安委員還以「朝可能被子彈擊中的建築物開槍，可能造成一般民眾傷亡」為由，在2019年4月吊銷池上治男的獵槍執照，並強調是永久吊銷。這起事件引爆全日本獵友會與獵人抗議，池上治男也為此對北海道政府提起訴訟，主張處分不當，札幌地方法院2021年12月一審判決，他是為「公共利益」出動，認定處分違法。

    然而2024年10月，札幌高等法院在二審以「射擊棕熊時彈道可能產生變化，恐有波及週邊建築物」為由，判池上治男敗訴，消息引起獵友會團結罷工抗議，池上治男為此再度提起上訴。日本最高法院今日宣判，池上治男當時是在執行地方政府的正式委託，具有高度公共性，且現場有警察隨行監督，並在池上治男開槍射擊時未給予警告或制止。

    綜合前述，北海道公安委員會撤銷池上治男持槍執照的行為，屬於濫用裁量權，法官判定該行政處分違法並予以撤銷，讓池上治男歷經近8年的官司訴訟，終於迎接逆轉勝。

    判決書還特別調，如果過度嚴厲處分合法出勤、具有執照的獵人，恐會導致「獵人萎縮效應」出現，未來日本社會出現任何需要應對野生動物的工作，也將會因此陷入困境。

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