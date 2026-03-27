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    首頁 > 國際

    中國軍方背景大學採購「美超微」伺服器 含受管制AI晶片

    2026/03/27 20:24 中央社
    美國伺服器大廠「美超微」（Super Micro）。（彭博資料照）

    美國伺服器大廠「美超微」（Super Micro）。（彭博資料照）

    採購資料顯示，包含2所具有中共解放軍背景的中國大學在內，共4所中國大學過去1年採購含有受管制人工智慧（AI）晶片的美超微伺服器，即使美國已加強管制先進處理器銷中。

    路透社報導，目前尚不清楚這些伺服器的具體採購管道。

    美國因擔心AI晶片可能提升中國軍事能力，自2022年起禁止AI晶片巨擘輝達（NVIDIA）部分晶片銷中，例如A100晶片。

    路透社2024年披露，中國大學曾透過美超微（Super Micro Computer Inc）及其他製造商生產的伺服器取得受管制晶片。不過，具有解放軍背景的機構持續採購，可能引發美國部分國會議員關切。

    美國司法部近日起訴3名與美超微公司相關的人員涉嫌走私先進晶片到中國。

    2名美國聯邦參議員23日援引這項起訴案件，致函商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），呼籲他考慮暫停所有允許向中國及東南亞中間商出口輝達先進AI晶片以及伺服器系統的出口許可。

    除了那些已採購美超微伺服器的中國大學外，路透社查閱去年和今年初公開招標文件後發現，另有2所大學也試圖進行類似採購，其中1所具有解放軍背景。目前仍不清楚這2家大學能否順利完成採購。

    美超微針對文件內容婉拒置評。隨著出口管制擴大，輝達強調持續與客戶及美國政府密切合作以確保符合規範。

    中國商務部和美國商務部暫未回應路透社置評請求。

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