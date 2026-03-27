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    小孩點擊「已滿18」就能看A片 歐盟恐重罰4大成人平台

    2026/03/27 21:04 中央社
    Pornhub、Stripchat、XNXX與XVideos等成人平台允許兒童接觸色情內容，被控違反歐盟科技法規，面臨巨額罰款。（法新社檔案照）

    Pornhub、Stripchat、XNXX與XVideos等成人平台允許兒童接觸色情內容，被控違反歐盟科技法規，面臨巨額罰款。（法新社檔案照）

    歐洲聯盟（EU）監管機構今天表示，Pornhub、Stripchat、XNXX與XVideos等成人平台因允許兒童接觸色情內容，被控違反歐盟科技法規，恐面臨巨額罰款。

    路透社報導，歐盟當局依據「數位服務法」（Digital Services Act, DSA）調查10個月後，對Pornhub等成人網站提出指控，該法要求大型網路平台須加強打擊非法及有害內容。

    歐盟執委會（European Commission）指控，塞浦路斯集團Aylo Freesites旗下Pornhub、塞浦路斯Technius子公司Stripchat、捷克NKL Associates旗下XNXX以及WebGroup Czech Republic經營的XVideos更關注自身名聲，而非未成年人的社會風險。

    此外，歐盟執委會也強烈反對Pornhub等成人平台的自我聲明機制，因為用戶只需點擊確認自己已滿18歲，即可進入平台。

    歐盟執委會指出，Pornhub、Stripchat、XNXX與XVideos需實施保護隱私的年齡驗證措施，以防止兒童接觸有害內容。

    據報導，若上述相關公司最終被認定違反「數位服務法」，恐面臨相當於全球年營收6％的罰款。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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