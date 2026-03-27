日本公民中國機場遭拘留！爆是六本木「紅牌女公關」最重恐判死

日本社群媒體上瘋傳，被拘留的女子就是在東京六本木頂級夜店「JUNGLE TOKYO」工作的紅牌女公關瑪麗安。（取自瑪麗安IG）

兩名日本公民涉嫌攜帶毒品，在中國廣州的機場被中國海關部門拘押。其中一人已經獲得保釋，但另一人目前仍被繼續拘押。日本網路瘋傳，目前仍遭拘留的日本公民，是六本木「紅牌女公關」瑪麗安（Marianne），同行的則是另外一名男公關。而根據中國刑法，在中國走私、販賣毒品，最高可判處死刑。

綜合日媒報導，兩名日本公民因涉嫌持有毒品，今年1月在中國廣東省廣州國際機場被海關拘留，其中一人於2月6日獲准保釋，另一人仍被拘留。「據信其中一人是曾在東京一家餐廳工作的女性。」

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日本社群媒體上瘋傳，被拘留的女子就是在東京六本木頂級夜店「JUNGLE TOKYO」工作的紅牌女公關瑪麗安，實際查詢，瑪麗安的社群媒體在去年12月後，就再也沒有更新過，符合相關報導時間線。傳聞與她同行的是一名在新宿歌舞伎町工作的知名牛郎（據傳為其男友）。

據查，瑪麗安是「JUNGLE TOKYO」的看板紅牌，在日本社群媒體上擁有極高知名度。她曾是日本知名遊戲、媒體大廠CyberAgent的員工，後來在參加人氣女星明日花綺羅舉辦的企劃節目後爆紅，轉行進入六本木夜店後，她憑藉著「前菁英OL」的話題性與精緻外型，迅速攀升為「JUNGLE TOKYO」的頂級紅牌，單月業績驚人。其人生經歷被網民形容為「極端的轉折」。但也有許多負面傳聞接踵而來，包括她精神狀況不佳，沉迷光顧牛郎店，甚至染上毒癮。

中國政府對毒品犯罪採取「零容忍」政策，其法律框架與執行嚴厲程度位居全球前列，只要涉及販運毒品，通常後果都極其嚴重。若涉嫌走私、販賣、運輸、製造毒品，最高可處無期徒刑或死刑。而在通關時被攔截，狀況又更為嚴峻，即便嫌疑人聲稱為「自用」，但只要將毒品攜帶至國境線，中國也高機率會以「走私毒品罪」起訴，而非「非法持有罪」。

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