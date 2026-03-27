16歲以下禁用社群3/28上路 印尼數千萬孩童好忐忑

印尼28日起分階段禁止未滿16歲者使用包括TikTok、Facebook、Instagram在內的多個社群媒體。圖為去年底拍攝、顯示有多個社群媒體應用程式的手機螢幕。（路透）

繼澳洲去年底要求社群平台移除16歲以下用戶的帳號以來，全球多國政府也有意效法跟進，印尼是率先付諸行動的國家之一，將自28日起分階段禁止未滿16歲者使用社群媒體，令該國數千萬孩童無所適從，直呼今後不曉得該怎麼打發時間了。

為保護約7000萬名印尼學童免受網路霸凌、色情與網路成癮等威脅所苦，包括YouTube、抖音國際版（TikTok）、臉書（Facebook）、Instagram、Threads、X、Bigo Live與Roblox等被印尼政府視為為「高風險」社群平台上的16歲以下用戶帳號將開始被停用，成為首個採取這類措施的非西方國家。

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對此，一有空幾乎都在刷TikTok的雅加達11歲男童布萊德利‧羅文‧劉（Bradley Rowen Liu）坦言，不曉得在禁令生效後該如何打發時間。「也許我會做些別的事，」他不太確定地聳聳肩。「但我想我會拜託我爸媽幫我上（那些我的帳號被禁用的社群平台）」。

印尼通訊與數位部長穆迪雅（Meutya Hafid）3週前宣布該禁令時曾說，有了政府的介入，家長們如今將不再單打獨鬥面對善於演算法的社群媒體大企業。印尼禁令要求社群平台負責監督規範青少年訪問其平台，違者恐遭罰款或甚至停運，但並未說明將如何監督禁令的執行。

還在念小學的布萊德利雖對禁令不爽，但坦承，自己也擔心會上網成癮，甚至得自我提醒注意上網時間，畢竟他一放假就會猛刷手機。支持禁令的15歲的中學生馬克西米利安說，他確實花太多時間在社群媒體上，甚至到了讓他自覺「一事無成」的地步。

23歲的私校教師查尼亞哥（Randi Putra Chaniago）直言，社群媒體，包括人工智慧（AI）生成的離奇「腦腐」內容，會分散學生上課時的注意力......「真的很令人擔憂......會擾亂孩子的思考方式」。印尼教師協會甚至希望政府全面禁止手機進入教室。

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