將展開地面軍事行動？ 美國考慮向中東派遣至多1萬士兵

美國正考慮向中東增派至多1萬名士兵，外界猜測美國可能準備對伊朗發動地面軍事行動。圖為美國總統川普。（美聯社）

美國媒體今日（27）稱，美國正考慮向中東增派至多1萬名士兵，外界猜測美國可能準備對伊朗發動地面軍事行動。

根據《法新社》報導，《華爾街日報》表示美國此舉旨在為總統川普在中東地區提供「更多軍事選項」。自美國和以色列2月28日聯合空襲伊朗後，中東地區一直深陷戰爭泥淖。

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這些增援部隊將加入已被命令前往中東地區的數千名空降部隊和海軍陸戰隊員。雖然川普堅稱伊朗正與美國進行和平談判，但若部署成行，仍將顯著增強美國在中東地區的軍事存在。

《華爾街日報》指出，目前尚不清楚增援部隊將具體部署在中東何處，但他們很可能位於伊朗及其沿海重要石油出口樞紐哈格島的打擊範圍內。

值得注意的是，伊朗官員25日表示，如果美國對其領土發動地面入侵，伊朗也將讓葉門青年運動襲擊紅海航運作為報復。這將為經濟、政治和軍事影響力不斷升級的伊朗戰爭開闢新戰線。

另外美國五角大廈目前尚未回應《法新社》的置評要求。

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