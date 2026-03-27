嘻哈歌手轉戰政壇 35歲尼泊爾新總理面臨政局經濟挑戰

尼泊爾前嘻哈歌手、前首都市長夏哈27日在加德滿都宣誓就任新總理。（法新社）

從嘻哈樂壇轉戰政壇的尼泊爾政治人物夏哈（Balendra Shah）27日宣誓就任尼國新總理，將一肩扛起恢復尼國政治穩定，以及為這個位處中國與印度兩大強權之間的喜馬拉雅山腳下、長期飽受政府不穩與經濟困境的窮國創造就業機會的重擔。

在外交官與政府高官的見證下，穿著合身長褲與成套上衣、戴著黑色尼國布帽與太陽眼鏡的夏哈，在總統府宣誓就職。現年35歲的夏哈過去是嘻哈歌手，曾任首都加德滿都市長，是尼泊爾數十年來最年輕的總理，也是該國首位來自南部馬德西族（Madhesis）的政府領導人。

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夏哈在本月5日的大選中率領成立3年的「全國獨立黨」（RSP）贏得大勝，在275個國會席次中拿下182席，成為尼國新總理。這場選舉是尼泊爾自去年9月的Z世代反貪腐示威、進而導致當時政府垮台以來的首次投票。

政治分析家阿恰亞（Puranjan Acharya）指出，尼國新政府的首場考驗，在於能否透明又迅速地服務人民，「民眾希望從29日起就看到善治初兆」。29日週日在尼泊爾是工作日。

至於夏哈面臨的初期挑戰，阿恰亞說，落實調查小組針對去年反貪腐抗議期間的暴力事件所提出的報告─此為抗議暴力受害者家屬的主要訴求。該報告建議起訴鎮壓抗議行動的責任人，包括當時的尼國總理奧利（K.P. Sharma Oli）。

這場由年輕人主導、以Z世代為號召所發起的示威，導火線是當時的政府短暫封鎖社群媒體，但隨即演變為不滿貪腐猖獗與缺乏工作機會的全面抗議，當時的抗議活動導致76人死亡。

此外，政治動盪在尼國已是老問題，該國1990年以來的32屆政府，沒有任何1屆能做滿5年任期。

尼泊爾前嘻哈歌手、前首都市長夏哈（中）27日宣誓就任新總理。圖為夏哈26日抵達國會，出席新當選的國會議員宣誓就職儀式。（歐新社）

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