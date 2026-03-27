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    首頁 > 國際

    中國壽司郎防堵黃牛再添新招 預約「須核對SIM卡尾數」

    2026/03/27 17:09 即時新聞／綜合報導
    中國壽司郎為防堵黃牛抽號碼牌亂象，祭出新招「核對SIM卡尾數」。（圖擷取自微博，本報合成）

    中國壽司郎為防堵黃牛抽號碼牌亂象，祭出新招「核對SIM卡尾數」。（圖擷取自微博，本報合成）

    雖然中國單方面「限日令」，但似乎中國人民的「口腹之欲」仍被日本連鎖迴轉壽司壽司郎折服。近日有中國網友發現，在壽司郎預定系統抽取後碼牌後，到店報到不僅要驗證手機號碼，甚至要出示手機SIM卡尾號。

    綜合媒體報導，因壽司郎在中國太熱門，部分門市排隊多達數千人，網路平台許多黃牛看見商機，透過大量抽取排隊號碼轉售牟利，依據門市熱度及排隊順序不同，每個號碼的價格在30至300元人民幣（新台幣約140至1042元）不等。

    為打擊黃牛炒賣號碼牌的地下經濟，壽司郎在中國推出嚴格新規，從昨（26日）起，在北京、上海、杭州、濟南、天津等多地門市預約時，用戶需填寫手機尾號後4位，預約頁面還註明，「為確保是預約人本人用餐，到店簽到時需要輸入預約號碼和這裡輸入的手機尾號；帶位時可能需要向服務員出示您手機的SIM卡尾號」。

    多間分店員工已證實此項規定上線，並解釋此舉實屬無奈，因「黃牛倒賣行為」已嚴重影響店舖正常營運及顧客體驗。壽司郎負責人表示，公司需在嚴格驗證與顧客體驗間取得平衡，持續探索有效打擊炒賣的方法。

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