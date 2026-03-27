香港新規拒交手機密碼即犯罪 美國務院對港發佈旅遊警示

美國國務院今日對香港發布旅遊警示，提醒任何在港美國公民注意。（取自美國國務院網站）

香港政府日前發布新規，如果拒絕向香港警方提供密碼或協助解密手機、筆電等個人電子設備，將構成犯罪。美國國務院今日對香港發布旅遊警示，提醒任何在港美國公民注意。

美國國務院今日指出，香港政府本月23日修改《國家安全法》的實施細則。現在起，拒絕向香港警方提供密碼或解密協助以存取包括手機和筆記型電腦在內的所有個人電子設備，均屬刑事犯罪。這項法律變更適用於所有在港人士，包括美國公民，無論他們是抵達香港國際機場還是僅經香港國際機場過境。

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此外，香港政府也被賦予了更大的權力，可以扣押任何其聲稱與危害國家安全的罪行有關的個人電子設備作為證據。

國務院也給出數項建議採取行動：

一、如果遭到逮捕或拘留，請立即聯繫美國駐香港及澳門總領事館尋求協助。前往「智慧旅客登記計畫」（STEP）網站進行登記或更新個人資料，以持續收到距離最近的美國駐外使領館發出的警示與通知。

二、鼓勵親友如果有國際旅行或長期居住國外的情形，也要透過STEP進行登記。他們可針對單次旅行或特定國家長期接收當地安全警訊。

三、透過社群媒體追蹤美國國務院領事事務局帳號（@travelgov），以及所在地附近的美國大使館或領事館來取得最新消息。

美國國務院目前將香港定為二級旅遊警戒（Exercise Increased Caution），顏色為黃色，代表旅客應提高警覺。

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