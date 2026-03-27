東京池袋寶可夢中心命案 凶嫌被爆是恐怖前男友曾多次跟騷

日本東京池袋大型商場「太陽城」昨（26）日晚間發生凶殺案。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

日本東京池袋大型商場「太陽城」（Sunshine City）26日晚間發生凶殺案，1名在寶可夢中心工作的21歲女店員，遭男子持刀襲擊猛刺致死，男子犯案後隨即自戕身亡。根據警方調查，兇嫌是女店員的前男友，2人分手後他單方面多次跟蹤騷擾女方，並多被警方多次逮捕，更被法院發布禁止靠近命令，未料他獲釋後對女方痛下殺手。

綜合日媒報導，這起事件發生在26日晚間7點15分，地點是位於太陽城2樓的「寶可夢中心Mega Tokyo」。目擊民眾回憶事發當下，店內擠滿許多慕名朝聖的各國寶可夢粉絲與親子遊客，後來店內突然傳出一聲巨響，緊接著許多遊客快速逃到店外高呼救命，部分引導避難遊客的寶可夢店員身上制服甚至沾著不少鮮血，場面一度陷入混亂。

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警方獲報趕赴現場，發現21歲的女店員春川萌衣重傷倒地，頸部、手臂等多處要害遭人用利器砍了至少5刀，送醫急救後仍宣告不治；犯案男嫌為26歲、住址與職業不詳的廣川大起，據目擊者描述與監視器畫面顯示，他進入店內後並未攻擊其他遊客，直接衝進收銀櫃台內部，並雙手持刀狂刺春川萌衣，事後他原地揮刀刺向自己頸部重傷而亡。

警方表示，這起命案的受害死者與兇嫌相識，2人還曾在2024年10月至去年7月短暫交往過。2人分手後，廣川大起開始對春川萌衣做出長期跟蹤騷擾行為，春川萌衣為此報警求助，而警方則在去年12月25日，將違反《跟蹤騷擾防治法》的廣川大起逮捕；今年1月8日，警方發現廣川大起乘坐汽車藏有水果刀，以違反《槍刀法》的罪名追加送辦。

今年1月15日，廣川大起涉嫌偷拍春川萌衣，再度被警方逮捕，並在同月29日被法院依照《跟蹤騷擾防治法》下達「接近禁止命令（禁制令）」，廣川大起則在30日以3項罪名被起訴後獲釋，並支付了80萬日元（約合新台幣16.2萬元）罰金。廣川大起曾向警方表示，他因為太想復合才會做出這些行為，還承諾自己會反省且今後不會再接近女方。

春川萌衣則是接受警方建議，今年1月至2月上旬暫時住到親戚家，原本警方建議她更換工作場所，但她向警方表示在寶可夢中心工作是她的「夢想」，因此不願離職。警方表示，從去12月至今年3月12日，他們與受害者合計聯絡9次，期間並未出現嫌犯跑到受害者住家或職場的異常情況，因此警方認為已採取了最妥善的措施，未料仍發生憾事。

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