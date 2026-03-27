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    首頁 > 國際

    諷記者問中東戰火蠢問題！ 川普這樣回答又「補刀」

    2026/03/27 13:35 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普。（美聯社）

    美國總統川普。（美聯社）

    中東戰火持續延燒。美國總統川普今日在白宮接受媒體提問時，1名記者提問，會不會派兵進伊朗控制濃縮鈾設施？川普直接諷刺回答：「對啦，我們明天下午3點就會進去了。」引得現場眾人大笑。

    川普今日在1場會議後的記者會接受媒體聯訪。有記者問道：「你們會不會派兵進去控制伊朗的濃縮鈾？要如何確保伊朗安全……」不過她話沒說完，就被川普打斷稱：「不管會不會，你覺得我可能會回答這個問題嗎？」然後他又接著酸：「這到底是什麼問題啊？『你們會不會進去控制濃縮鈾？』喔，對啦，我們明天下午3點就會進去了。」

    川普說完引起現場一片笑聲，川普又繼續「補刀」：「怎麼會問這種問題還希望我回答你？我實在搞不懂。」不過，他隨後也放緩語氣表示：「沒關係啦，我知道妳人不錯，只是這問題實在太荒謬了。」

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