諷記者問中東戰火蠢問題！ 川普這樣回答又「補刀」

美國總統川普。（美聯社）

中東戰火持續延燒。美國總統川普今日在白宮接受媒體提問時，1名記者提問，會不會派兵進伊朗控制濃縮鈾設施？川普直接諷刺回答：「對啦，我們明天下午3點就會進去了。」引得現場眾人大笑。

川普今日在1場會議後的記者會接受媒體聯訪。有記者問道：「你們會不會派兵進去控制伊朗的濃縮鈾？要如何確保伊朗安全……」不過她話沒說完，就被川普打斷稱：「不管會不會，你覺得我可能會回答這個問題嗎？」然後他又接著酸：「這到底是什麼問題啊？『你們會不會進去控制濃縮鈾？』喔，對啦，我們明天下午3點就會進去了。」

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川普說完引起現場一片笑聲，川普又繼續「補刀」：「怎麼會問這種問題還希望我回答你？我實在搞不懂。」不過，他隨後也放緩語氣表示：「沒關係啦，我知道妳人不錯，只是這問題實在太荒謬了。」

???? LMFAO! President Trump's response to this reporter is PERFECT



"Are you going to go in for the uranium?"



TRUMP: *Sighs and shakes his head*



REPORTER: "Like, how do you secure Iran and—"



TRUMP: "Let's assume I was or I wasn't. WHY would I EVER answer a question?! What kind… pic.twitter.com/3zhpNQaffX — Eric Daugherty （@EricLDaugh） March 26, 2026

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