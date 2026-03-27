川普簽名將登上美元 終結165年傳統

美國財政部26日表示，為紀念美國獨立250週年，美國紙幣將印上總統川普的簽名。（美聯社）

美國財政部26日表示，為紀念美國獨立250週年，美國紙幣將印上總統川普（Donald Trump）的簽名，這將是史上首次有在任總統的簽名出現在美元上，同時也將首度移除已延續165年的美國財政官簽名。

綜合外媒報導，傳統上，美國鈔票僅印有財政部官員的簽名。目前正在印製的美鈔為前總統拜登任內財政部長葉倫（Janet Yellen）與財政官馬勒巴（Lynn Malerba）的簽名版本。然而，馬勒巴將成為自1861年美國政府首次發行紙幣以來，最後一位簽名出現在美元上的財政官，這項傳統在川普政府的計畫下將告終。

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美國財政部在聲明中指出，川普與財政部長貝森特（Scott Bessent）的簽名將一同出現在100美元鈔票上，首批預計於6月印製，之後將陸續推出其他面額。官員表示，鈔票整體設計不會改變，僅以川普的簽名取代財政官的簽名。

外媒指出，此舉是川普政府近期一系列將其名字納入政府計畫及公共建築等措施的最新一環。先前白宮將華府甘迺迪表演藝術中心更名為「川普—甘迺迪中心」，以及一枚印有川普肖像的紀念金幣設計，已獲由其任命的聯邦機構批准。

貝森特表示，考量川普第二任期內美國經濟強勁成長、金融穩定以及「美元持續主導地位」，此舉適逢美國建國250週年具有象徵意義。「沒有比讓美元鈔票印上他的名字，更能彰顯我們偉大國家與川普總統歷史成就的方式。」

根據規範聯準會鈔票印製的法律，財政部對設計變更擁有相當大的裁量權，以防範偽造；但法律仍要求保留部分元素，例如「In God We Trust」字樣，且僅允許已故人物的肖像出現在鈔票上。

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