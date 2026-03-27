澳洲智庫：中國統戰受挫 企圖以「中華文明」框限台灣認同

澳洲智庫指出，中國統戰系統拉攏台灣青年無效，2025年已回歸形塑台灣認同與歷史的定義方式，宣稱台灣不僅在政治上與中國相連，在文明上更是不可分割。（法新社檔案照）

澳洲戰略政策研究所（ASPI）25日指出，2024年，中國的統戰系統試圖透過旨在培養好感與影響力的兩岸交流與拓展計畫，對台灣青年展開「溫情攻勢」（love-bomb）。但到了2025年，北京回歸更傳統的劇本：形塑台灣認同與歷史的定義方式，宣稱台灣不僅在政治上與中國相連，在文明上更是不可分割。

在這篇題為「老調重彈：中國試圖說服台灣人他們是中國人」（Back to the old ways: China tries to persuade Taiwanese they're Chinese）的專文中，ASPI分析師厄崔爾（Nathan Attrill）指出，ASPI「台灣海峽狀態研究計畫」（State of the Strait）追蹤2025年每一場公開的涉台統戰活動，最新數據顯示，中國的重心已明顯從青年拓展，轉回試圖挪用「中華」文化與認同的舉措。

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2025年最大宗的統戰活動，集中在拉攏中華認同與文化。這些活動將中國與台灣描繪成擁有共同的文明遺產，推進一種將台灣獨特認同描繪為次要或不具正當性的論述。相較之下，培養台灣青年與網路網紅（2024年以67場活動位居榜首的類別）則減少一半以上，降至33場。這種逆轉是2025年的決定性趨勢。

2024年，中國統戰系統極度側重青年交流、網紅參訪與創業計畫。2025年，這類活動的數量急劇下降。

厄崔爾指出，這種轉變的可能解釋是，拉攏台灣青年的作法根本無效。台灣認同在年輕族群中最為強烈，這完全是在民主制度下形塑，並因2019年以來的香港「反送中」事件而變得更加堅定。北京沒有加倍押注，而是轉而回頭利用「中國人」的意義來定義「台灣人」的意義。

縱觀2025年，與統戰相關的機構舉辦關於共同祖先、兩岸宗親網路與廟宇交流的論壇；關於中華文明與民族復興的會議；連結福建與台灣的遺產倡議；以及圍繞共同血脈與歷史宿命的文化節。一貫的主題是宣稱台灣不僅在政治上與中國相連，在文明上更是不可分割。

這種形式的認同挪用與重新定調，試圖將台灣的故事（stories），重新錨定在更宏觀的中國歷史論述中：從帝國治理到抗日抵抗，從戰後重建到當代復興。台灣不是擁有自身歷史的地方與人民，而是被描繪成連綿不斷之中國國家史詩中的一個篇章。

厄崔爾認為這很重要，因為主權的論點不僅取決於法律，還取決於正當性。如果台灣被描繪成在歷史與文化上皆嵌入單一的中華民族大家庭中，分離認同的主張就會顯得像是衍生物。2025年的統戰工作反映了中國刻意努力退回這一步，將其做為對台政治作戰的首要原則。

首先，認同存續的時間比輿論更長久。政府會隨著選舉更迭，經濟誘因會起伏，但歷史論述一旦常態化，往往會持久存在。年輕的台灣人越來越傾向僅認同自己是台灣人，這使得他們對圍繞共同中國歷史或認同的訴求更具抵抗力。但這些論述可能仍會引起老一輩更強烈的共鳴，其中許多人在台灣仍具有政治、社會與經濟影響力。

其次，認同政治在更基層、更不顯眼的層面上運作。廟宇交流、文化論壇與族譜會議所受到的檢視，遠低於公開的政治對話或網紅招待行程。它們看似無關政治，卻同時強化了相同的核心訊息：台灣的獨特性只是表象，其深層是中國本質。

第三，關於認同的論述會傳播。台灣國內關於歷史與主權的辯論，既複雜又充滿爭議，但國際上的理解往往很淺薄。「一個中國」、戰後主權與兩岸關係等概念，在國外評論中經常被扭曲。透過不斷將台灣嵌入文明統一與歷史延續的論述中，北京即可單憑重複來逐漸形塑全球論述。

厄崔爾懷疑這種戰略能在多大程度上重塑台灣內部認同。公民的台灣認同立基於實際的生活政治經驗。學者、記者與公民社會行為者，正極力反駁將該認同納入以中華人民共和國為中心之論述的企圖。

然而，統戰工作不需要在台灣內部成功，即可發揮作用。如果著重認同的舉措導致國外的決策者與評論員，將台灣的地位視為在歷史上已定案，而非在政治上受到北京挑戰，它們仍可形塑嚇阻與外交的戰略環境。

中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）與統戰部仍是這項工作的核心協調機構，它們在2025年的活動顯示了更強的主題紀律，其重心不再是試圖說服年輕的台灣人，而是強化更深層的主張，即台灣人與中國人共享不可分割的歷史與文化認同。

厄崔爾認為，隨著北京投入資源改寫台灣歷史，並將其嵌入統一的文明論述中，對台灣的爭奪正日益成為一場關於故事的爭奪。而故事一旦在國際上常態化，就能影響主權、正當性甚至風險的被感知方式。

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