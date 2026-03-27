為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    存在國安風險 英國政府否決中國風機設廠計畫

    2026/03/27 06:44 國際新聞中心／綜合報導
    中國「明陽智能」在蘇格蘭高地開設英國最大風力發電機製造廠的計畫，已遭英國政府否決，理由是英方認為明陽存在國安風險。（示意圖，法新社檔案照）

    中國「明陽智能」在蘇格蘭高地開設英國最大風力發電機製造廠的計畫，已遭英國政府否決，理由是英方認為明陽存在國安風險。（示意圖，法新社檔案照）

    中國再生能源公司「明陽智慧能源集團股份公司」（Ming Yang Smart Energy）表示，該公司在蘇格蘭高地開設英國最大風力發電機製造廠的計畫，已遭英國政府否決，理由是英方認為明陽存在「國家安全風險」。

    英國廣播公司（BBC）報導，明陽原先提案斥資15億英鎊（約640億台幣），在奈恩（Nairn）附近的阿德西爾港（Ardersier Port），興建英國最大、也是首個全產業鏈一體化風電機組的製造基地。

    明陽去年宣布這項建廠計畫，預計可創造1500個就業機會。該公司在聲明中表示，對此決定感到失望，但將繼續與英國政府進行「建設性接觸」。

    明陽是全球最大的風力渦輪機製造商之一，在全球擁有超過2萬5000名員工。

    今年1月，英國政府表示，預計「很快」將決定是否批准明陽的計畫。貿易國務大臣布萊恩特（Chris Bryant）表示，政府必須確保對該港口的投資是「安全且有保障的」。

    布萊恩特告訴BBC，英國必須對其與中國的關係「保持清醒」，並在人權等問題上挑戰中國。

    明陽發言人表示，英國政府這項決定錯失增加風機市場競爭力，與創造就業機會的「重大機遇」；在全球能源供應面臨衝擊之際，此舉恐使英國家庭與工業的能源價格，在更長時間內居高不下。

    但該公司依然相信英國市場的長期潛力，「我們計畫中的活動維持不變」。

    明陽集團雖為民營企業，但反對人士擔憂，中國政府可能干預私人企業，歐洲產業也可能因來自中國的競爭而進一步萎縮。

    據報導，美國政府去年曾警告倫敦當局，允許明陽集團在英國建廠有國安風險；部分英國國會議員也對該計畫提出批評。

    英國政府1名發言人表示，「經過仔細考量，政府的觀點是，我們無法支持在英國離岸風電計畫中使用它們。」「我們將始終採取行動保護國家安全，我們也致力於加強並優先考慮具韌性且永續的離岸風電供應鏈。」

    「我們將繼續對與中國的關係採取一致、長期且具戰略性的作法——在可能的情況下進行合作，同時絕不在安全與韌性上妥協。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播