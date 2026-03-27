存在國安風險 英國政府否決中國風機設廠計畫

中國「明陽智能」在蘇格蘭高地開設英國最大風力發電機製造廠的計畫，已遭英國政府否決，理由是英方認為明陽存在國安風險。（示意圖，法新社檔案照）

中國再生能源公司「明陽智慧能源集團股份公司」（Ming Yang Smart Energy）表示，該公司在蘇格蘭高地開設英國最大風力發電機製造廠的計畫，已遭英國政府否決，理由是英方認為明陽存在「國家安全風險」。

英國廣播公司（BBC）報導，明陽原先提案斥資15億英鎊（約640億台幣），在奈恩（Nairn）附近的阿德西爾港（Ardersier Port），興建英國最大、也是首個全產業鏈一體化風電機組的製造基地。

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明陽去年宣布這項建廠計畫，預計可創造1500個就業機會。該公司在聲明中表示，對此決定感到失望，但將繼續與英國政府進行「建設性接觸」。

明陽是全球最大的風力渦輪機製造商之一，在全球擁有超過2萬5000名員工。

今年1月，英國政府表示，預計「很快」將決定是否批准明陽的計畫。貿易國務大臣布萊恩特（Chris Bryant）表示，政府必須確保對該港口的投資是「安全且有保障的」。

布萊恩特告訴BBC，英國必須對其與中國的關係「保持清醒」，並在人權等問題上挑戰中國。

明陽發言人表示，英國政府這項決定錯失增加風機市場競爭力，與創造就業機會的「重大機遇」；在全球能源供應面臨衝擊之際，此舉恐使英國家庭與工業的能源價格，在更長時間內居高不下。

但該公司依然相信英國市場的長期潛力，「我們計畫中的活動維持不變」。

明陽集團雖為民營企業，但反對人士擔憂，中國政府可能干預私人企業，歐洲產業也可能因來自中國的競爭而進一步萎縮。

據報導，美國政府去年曾警告倫敦當局，允許明陽集團在英國建廠有國安風險；部分英國國會議員也對該計畫提出批評。

英國政府1名發言人表示，「經過仔細考量，政府的觀點是，我們無法支持在英國離岸風電計畫中使用它們。」「我們將始終採取行動保護國家安全，我們也致力於加強並優先考慮具韌性且永續的離岸風電供應鏈。」

「我們將繼續對與中國的關係採取一致、長期且具戰略性的作法——在可能的情況下進行合作，同時絕不在安全與韌性上妥協。」

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