賽事、政治與軍事交易預測 美國會擬推禁令

線上預測市場平台Polymarket位於華盛頓特區的新據點「戰情室」，在3月20日開幕。當天LED螢幕正顯示著相關資訊。（法新社）

美國國會針對「預測市場」（prediction markets）的監管行動持續升溫。奧勒岡州民主黨參議員默克利與馬里蘭州民主黨眾議員拉斯金26日提出「停止腐敗賭注法案」（STOP Corrupt Bets Act），未來將禁止有關選舉結果、體育賽事、政府決策以及軍事行動的「事件合約」交易，形同對這些領域的預測市場實施全面性禁令。

默克利指出，當市場參與者能針對國會立法進度、政府決策甚至軍事打擊時機下注，「將滋生腐敗空間並侵蝕公眾對制度的信任」，此舉旨在「恢復預測市場原本的制度定位，避免其侵蝕民主制度並淪為投機性賭博工具」。該法案獲得麻州民主黨參議員華倫共同連署。

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本週已有多位國會議員各自提出類似法案，但僅針對類似體育博彩或賭場型態的預測合約，或是聚焦於禁止高階政府官員利用預測市場進行內線交易。默克利與拉斯金版法案的監管範圍明顯更為廣泛。

對此，預測市場業者強烈反對。支持者主張，相關市場目前已由美國商品期貨交易委員會（CFTC）監管，不應被視為傳統賭博。預測市場平台Kalshi發言人黛安納表示，政府不應過度干預市場競爭，若禁止體育相關預測交易，「只會將需求推向海外未受監管的平台」，反而削弱監管效果。

面對國會壓力，主要平台近期紛紛加強自律。Kalshi已宣布，將主動禁止運動員與政治人物參與相關交易；另一平台Polymarket則推出強化版市場誠信規範，禁止利用竊取機密或非法內線消息交易，並限制具影響事件結果能力者參與市場。

不過，相關立法仍須經總統川普簽署方能生效，使川普態度成法案關鍵變數。值得注意的是，由川普任命的CFTC主席目前對預測市場發展持支持態度。

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