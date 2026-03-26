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    首頁 > 國際

    川普不耐煩了！ 警告伊朗：認真看待終戰談判 否則為時已晚

    2026/03/26 20:51 編譯管淑平／綜合報導
    美國總統川普。（彭博檔案照）

    美國總統川普。（彭博檔案照）

    美國總統川普26日再度發文警告伊朗，「快點認真看待」旨在結束戰爭的談判，否則，等到為時已晚，情況「不會好看」。

    《法新社》26日報導，儘管伊朗否認正在談判，但是川普在這篇最新發文中堅稱，伊朗正「積極地」與美國，就終結這場已持續將近4週的打擊行動談判。發文寫道，「這些伊朗談判人員非常不同和『古怪』」，「他們在『乞求』我們達成協議，而他們本該這麼做，因為他們已在軍事上遭徹底擊潰，完全沒有東山再起的機會，然而他們對外卻宣稱，只是在『檢視我們的提案』，大錯特錯！」

    川普接著警告伊朗，「最好快點認真起來，以免為時已晚」，因為「一旦事情發展到那一步，就沒有回頭路，屆時情況不會好看！」

    稍早巴基斯坦外交部長達爾（Ishaq Dar）發文證實，美國和伊朗透過巴基斯坦為中間人，正在進行間接談判。

    川普26日的發文也再度抨擊北大西洋公約組織（NATO）盟邦，稱北約「在軍事上已被摧毀的伊朗這個瘋狂國家的事情上，什麼忙都沒有幫」，「美國不需要北約任何協助，但是絕對不要忘了這個史上重要的時刻」。

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