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    首頁 > 國際

    和事佬出面證實！巴基斯坦：美、伊朗談判「進行中」

    2026/03/26 20:38 編譯管淑平／綜合報導
    美國總統川普。（歐新社檔案照）

    美國總統川普。（歐新社檔案照）

    儘管伊朗一再否認正與美國談判結束戰爭，不過，居間斡旋的巴基斯坦，外交部長達爾（Ishaq Dar）26日證實，美國和伊朗正以該國為中間人，進行間接談判以結束戰爭。

    《法新社》26日報導，巴基斯坦副總理兼外長達爾26日發文表示，外界有關「和談」的種種揣測實屬「不必要」，「實際上，美國—伊朗的間接會談正在進行，透過巴基斯坦轉達訊息」。他指出，在此背景下，「美國提出了15點，正由伊朗仔細斟酌中」，土耳其、埃及等國也都表達支持此提議。

    達爾的說法，是巴基斯坦政府首次以公開紀錄形式，證實該國正扮演促進交戰方和談的角色。兩名要求匿名的高層官員25日才向法新社透露，美國的方案已經「經由巴基斯坦傳達給伊朗」。

    巴國總理夏立夫（Shehbaz Sharif）和達爾兩人都經常與伊朗政府高層接觸，同時也與波斯灣國家有聯絡，尤其是沙烏地阿拉伯。此外，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）也參與這些外交斡旋，他和伊朗握有實權的伊斯蘭革命衛隊關係密切，使其成為促和的關鍵中間人。

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