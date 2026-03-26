悚！東京池袋寶可夢中心驚傳砍人 男刺傷女店員後自刎雙亡

悚！東京池袋寶可夢中心驚傳砍人 男刺傷女店員後自刎雙亡2026/03/26 21:07 即時新聞／綜合報導
日本東京池袋陽光城的寶可夢中心，今（26）日晚間驚傳不明男子持刀攻擊一名女店員，嫌犯行兇後也當場自殘。兩人送醫均不治。（圖擷取自@Mori_misaki1、@Pokemon_TCG_M 社群平台「X」，本報合成）
日本東京今（26）日晚間傳出發生一起持刀攻擊事件，一名在池袋陽光城（Sunshine City）寶可夢中心工作的女店員，突然遭不明男子持刀刺傷，嫌犯行兇後迅速自殘，2人雙雙重傷昏迷被緊急送醫搶救，最終均宣告不治。警方目前已緊急封鎖現場調查事發經過，寶可夢中心也立即宣布營業時間有所調整。
綜合日媒報導，這起事件發生在位於東京都豐島區東池袋陽光城的寶可夢中心，警方表示在日本當地時間晚間7點15分（台灣時間晚間6點15分）左右，接獲多通報案電話，指稱這間寶可夢中心「一名男子雙手持刀攻擊行兇」，現場一名20多歲的女店員被男子刺傷後當場昏迷，男子隨後自殘，據稱是自刺頸部、割喉輕生。
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目前男子在現場行兇的相關影片，在社群網站上傳被全網瘋傳，其中一支影片清楚拍下現場驚慌失措、店員緊急引導民眾逃跑避難的畫面，湧入超過1300多萬人次瀏覽。報導指出，事發當時店內有不少帶著小孩的民眾，許多人親眼目睹血案全程，嚇得紛紛拋下選購商品離開店內。
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池袋の現場です#ポケセン #池袋 pic.twitter.com/wtRCz99FHu— MORI （@Mori_misaki1） March 26, 2026
????【速報】????— ポケモンカード総合情報 | （Meisy） （@Pokemon_TCG_M） March 26, 2026
東京・池袋のポケモンセンター付近で緊急事態発生。
施設内の全シャッターが閉鎖され、現場には機動隊が到着。周囲では緊張が高まっています。奥からは叫び声のような音や異様な唸り声が聞こえるとの情報も。
警察からは「撮影を控えるように」との指示が出ており、現場は厳戒態勢。… pic.twitter.com/hYoQ2WNyPj
【速報】池袋のポケモンセンターで女性店員が男に刺され意識不明 男も自ら首を刺し意識不明https://t.co/aUGZd3UvK1— ライブドアニュース （@livedoornews） March 26, 2026
池袋のサンシャインシティのポケモンセンターで「暴れている人がいる」などと、複数の通報があった。女性店員が突然、男から刃物で刺されたという。
池袋の現場です#ポケセン #池袋 pic.twitter.com/wtRCz99FHu— MORI （@Mori_misaki1） March 26, 2026