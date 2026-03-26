WTO秘書長：舊秩序「已死」 全球貿易體系須推動根本改革

WTO秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）。（歐新社）

世界貿易組織（WTO）第14屆部長級會議今日（26日）於喀麥隆首都雅恩德開幕。WTO秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）在開幕致詞時直言，全球舊有的多邊貿易體系已發生「不可逆轉」的根本性改變，各國必須正視現實並推動體制改革。

據《路透》報導，伊衛拉向與會代表表示，過去世人所熟知的世界秩序與多邊體系已經一去不復返。儘管目前全球仍有72%的貿易活動是在WTO規則下進行，且AI相關貿易的成長為市場帶來亮點，但中東衝突的持續蔓延，以及各國對美國關稅政策影響的疑慮，正讓全球貿易系統面臨極大的不確定性。

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伊衛拉在會中詳列了WTO當前遭遇的諸多挑戰，其中最核心的問題在於「爭端解決機制」的持續癱瘓，以及成員國在補貼政策通報上的透明度缺失。

根據WTO統計，2025年僅有64個成員國依規提交補貼通報，這意味著仍有102個成員國未履行義務。伊衛拉對此強調：「透明度的缺乏將直接導致信任瓦解，進而引發對不公平競爭與反競爭行為的猜忌。」

伊衛拉指出，這種「缺乏互信」的狀態已經演變成一種惡性循環，嚴重阻礙了成員國在制定新規則與推動組織改革上的進展。她呼籲，各國不應再留戀過去的體制，必須前瞻未來，思考如何透過實質改革來重建多邊貿易體系的公信力，以應對當前動盪的地緣政治環境。

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