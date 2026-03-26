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    首頁 > 國際

    伊朗戰爭轉移全球焦點 俄羅斯趁勢發動春季攻勢

    2026/03/26 18:27 國際新聞中心／綜合報導
    俄羅斯國防部23日提供的影片顯示，一門俄製203毫米自走砲正朝烏克蘭陣地開火。（美聯社）

    俄羅斯國防部23日提供的影片顯示，一門俄製203毫米自走砲正朝烏克蘭陣地開火。（美聯社）

    伊朗戰爭爆發使全球注意力自烏俄戰爭轉移。這場歐洲自二戰以來最大規模的武裝衝突已進入第五年，美聯社26日報導，克里姆林宮正加緊發動春季攻勢。過去一週的戰況顯示，雙方皆未放緩攻勢。

    俄羅斯於24日單日發射近1000架無人機及34枚飛彈，創下戰爭以來最大規模空襲紀錄；隔日烏克蘭則以近400架無人機回擊，對俄羅斯本土及克里米亞地區發動有史以來最大規模的夜間攻擊。

    隨著冬季結束、地面乾燥，俄軍已展開春季攻勢初期行動，重點集中於烏東頓巴斯地區「堡壘帶」城市，並在約1250公里的東南戰線全面施壓。值得注意的是，俄軍戰術似已出現改變：以機械化步兵與裝甲部隊推進，結合包圍城市、切斷補給與持續砲擊的方式，逐步蠶食烏軍防線。新戰術試圖以更靈活的機械化兵力突破烏軍防線，而非僅依賴過去傷亡巨大的人海戰術。

    目前俄方雖僅在部分農村地區取得進展，但正嘗試在南部札波羅熱與第聶伯羅彼得羅夫斯克方向建立據點，為後續深入推進鋪路。

    僅數週前，俄羅斯經濟尚因制裁而壓力沈重，如今卻因美國本月稍早暫時豁免石油制裁而獲利數十億美元。烏克蘭總統澤倫斯基批評此舉「不是正確決定」，認為這將進一步助長俄羅斯的軍事行動。隨著華府將資源轉向對伊朗戰爭，美國愛國者防空飛彈正從歐洲調往中東。澤倫斯基警告，烏克蘭一定會因伊朗戰爭而面臨愛國者系統短缺。

    數月來由美國斡旋的莫斯科與基輔代表團談判，在領土歸屬、如何防止未來俄羅斯入侵等棘手問題上毫無突破。退役美國海軍中將、雪城大學安全政策與法律研究所副主任穆雷特指出，由於白宮完全被伊朗戰事分散注意力，華府的和平努力基本停擺。

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