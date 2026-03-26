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    首頁 > 國際

    伊朗保代理勢力 停戰條件「綁」以色列停止打擊真主黨

    2026/03/26 17:59 編譯管淑平／綜合報導
    真主黨支持者揮舞真主黨旗和伊朗國旗。（美聯社檔案照）

    真主黨支持者揮舞真主黨旗和伊朗國旗。（美聯社檔案照）

    中東區域國家正居間斡旋美國和伊朗和談，近日傳出雙方各自開出的條件，《路透》25日報導，伊朗向調停者表示，任何與美國、以色列的停火協議，都必須涵蓋黎巴嫩的軍事行動，這項要求意即將結束伊朗戰爭，與以色列停止打擊真主黨（Hezbollah）掛勾。

    《路透》引述至少6名熟悉伊朗立場的區域消息人士說法，伊朗最早在3月中旬就已向中間人傳達，尋求一份協議，停止當前戰事，但是該協議須同時使以色列停止對黎巴嫩真主黨的攻擊。其中一名消息來源說，真主黨已獲得「伊朗保證」，將被納入任何更廣泛的停火協議，「伊朗將黎巴嫩列為優先事項，不會接受如2024年停火後，以色列仍侵犯黎巴嫩的情況重演」。

    25日稍早，伊朗「新聞電視台」（Press TV）報導，一名伊朗官員表示，德黑蘭希望與美國的任何停戰協議，都能確保對伊朗以及對該區域其他「抵抗團體」的戰爭都結束。

    真主黨由伊朗伊斯蘭革命衛隊於1982年成立，被廣泛視為伊朗在中東地區武裝團體聯盟的先鋒。美國和以色列2月28日發動對伊朗聯合軍事行動後，真主黨隨即於3月2日展開攻擊以色列，以示與伊朗團結一致，以國以在黎巴嫩的空中、地面行動回擊。

    伊朗將與美停火，與停止以國攻擊真主黨掛勾，將再次確認德黑蘭與真主黨的關係。伊朗、以色列外交部，或者以國軍方尚未回應這份報導。一名川普政府高層官員表示，結束伊朗「代理勢力活動」，以及解除真主黨武裝，是「確保黎巴嫩和整個區域和平與穩定的關鍵」。

    部署以色列與黎巴嫩邊境的以軍部隊。（路透檔案照）

    部署以色列與黎巴嫩邊境的以軍部隊。（路透檔案照）

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