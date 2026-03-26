為最壞做打算？ 彭博：川普團隊檢視油價飆至200美元後果

中東戰火使油價飆漲。（法新社）

《彭博》報導，知情人士透露，川普政府官員正釐清油價飆漲至每桶200美元對經濟的衝擊，此顯示美國高級官員正研擬伊朗戰爭極端狀況的可能後果。過去半個世紀以來，經通膨調整，原油達到該水準只有1次，即全球金融海嘯爆發前的2008年。

知情者說，模擬油價跳漲對經濟前景的傷害程度，是在能源供應吃緊時的常規評估之一，而非預測。此舉旨在確保政府對所有突發事件，包括曠日持久的衝突做好準備。

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他們表示，即使是戰爭爆發之前，美國財政部長貝森特曾對衝突恐推升油價、傷害經濟成長表達疑慮。一些消息人士稱，財政部高級官員已就油價與汽油價格恐劇烈波動數週，向白宮表達憂心。

白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，該說法「不實」，他說，「儘管政府向來對各種定價情況與經濟衝擊進行評估，但官員並未檢視油價每桶200美元的可能性，財長貝森特也並未對『史詩之怒行動』造成短期干擾感到憂心」。

白宮曾表示，政府計畫軍事行動持續4至6週。美國能源部長賴特（Chris Wright）本月12日指出，油價「不太可能」飆漲至每桶200美元。

報導說，即使油價低於200美元，但彭博經濟研究（Bloomberg Economics）預測，油價維持在每桶170美元數月，也將推升美國與歐洲通膨，並削減經濟成長。

在美國，伊朗戰爭迄今最顯著的影響是零售汽油價格上漲了30%，使過去1年川普標榜為重大經濟成就的汽油價格下降化為烏有。隨著聯準會（Fed）密切關注油價上漲對通膨的影響，美國貨幣政策的前景也日益不明朗。

至於歐洲，歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）已表示，中東衝突加劇通膨風險，法蘭克福、倫敦與日本央行總裁準備最快下月升息。

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