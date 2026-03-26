中國開嗆台日菲 卻呼籲中東和平

中國國防部發言人蔣斌今在例行記者會開嗆台日菲，但呼籲中東和平。圖為蔣斌1月29日主持記者會。（美聯社）

中國國防部發言人蔣斌26日在例行記者會上重砲開嗆台灣、日本與菲律賓，包括怒罵賴清德總統「媚日戀殖醜態令人不齒」、批評日本不曾反省侵略史還妄想「再軍事化」，以及反嗆高舉「南海仲裁」結果的菲律賓是在「製造事端」、「破壞和平穩定」。但在此同時，蔣斌卻呼籲美國、以色列與伊朗停止軍事行動，透過對話化解衝突。

在被問到對賴總統日前稱日本當年殖民台灣意在推動「東亞共榮圈」有何評論時，蔣斌痛斥「賴清德泯滅良知、毫無底線的言論令人震驚，媚日戀殖、奴顏婢膝的醜態令人不齒。眾所周知，日本軍國主義打著『共榮』的旗號，幹的都是燒殺搶掠、奴役人民的勾當。賴清德漠視日本侵略者屠殺殘害數十萬台灣同胞的累累罪行，背叛歷史為殖民張目，這樣的民族敗類，必將被釘在歷史的恥辱柱上。」

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至於2艘最新055型飛彈驅逐艦「東莞艦」與「安慶艦」日前完成加入共軍東部戰區海軍後的首次編隊訓練與實彈射擊，蔣斌老調重彈，指稱「實現祖國完全統一是大勢所趨、大義所在、民心所向。我們持續加強練兵備戰，將以更強大的能力、更豐富的手段，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉。「台獨」武裝若要負隅頑抗，只有死路一條。」

針對日本政府欲強化無人機作戰與因應持久戰，以提升中朝俄合作所導致的二戰後最複雜安保環境，蔣斌則翻出日本曾侵略過週邊國家的老帳，批評日本不但「至今都沒有真正反省侵略歷史罪責」，還「不斷渲染所謂『外部威脅』…謀求『再軍事化』的企圖昭然若揭…全世界愛和平的人們應當團結起來，堅決阻擊『新型軍國主義』滋生蔓延。」

至於中菲南海爭議的老問題，蔣斌將推翻北京「九段線」主張的南海仲裁結果，斥為「完全是1張非法無效的廢紙」，強調中方不接受與不承認該裁決、不接受任何基於該裁決的主張與行動，以及中國在南海的領土主權與海洋權益不受該裁決的影響。蔣斌還反嗆菲方「製造事端，炮製虛假敘事，干擾兩國關係大局，破壞地區和平穩定」…「菲方若執意侵權挑釁、煽宣炒作，只會遭到中方更加堅決的應對。」

但面對即將滿4週的中東衝突，蔣斌收起戰鬥力十足的用詞，呼籲美國、以色列與伊朗三方停止軍事行動，敦促各造致力透過對話解決衝突，避免局勢升級。中伊關係密切，中國是伊朗石油最大買家與最大貿易夥伴。

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