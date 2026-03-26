斷俄油就斷氣！匈牙利總理奧班威脅斷供烏克蘭天然氣

匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）。（法新社）

匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）週三（25日）強硬表示，由於烏克蘭境內的「友誼」輸油管（Druzhba pipeline）中斷俄羅斯對匈牙利的石油供應，匈方將採取報復措施，逐步切斷對烏克蘭的天然氣出口，直到石油運輸恢復為止。

據《美聯社》報導，奧班在社群媒體發布影片，直指烏方中斷俄油供應是「勒索」行為。他直言：「只要烏克蘭不供應石油，就不會從匈牙利獲得天然氣。」奧班表示，原本預計送往烏克蘭的天然氣將轉而用於填充匈牙利自身的國家儲備。

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這場紛爭源於俄羅斯經由烏克蘭領土輸送至匈牙利與斯洛伐克的石油管道已中斷近兩個月。烏克蘭官員聲稱，俄軍無人機攻擊損壞了管線，且持續的戰火威脅維修人員安全；然而，親俄立場鮮明的奧班與斯洛伐克領導人則反控烏方刻意阻撓。烏克蘭總統澤倫斯基先前也曾表達不願讓俄羅斯石油繼續過境的立場。

這已非奧班近期首次對烏採取強硬手段。身為歐盟內最親俄的領導人，奧班上週才因石油中斷問題，阻撓了一項高達900億歐元的歐盟對烏貸款，並停止對烏出口柴油。數據顯示，烏克蘭去年有高達45%的進口天然氣經由匈牙利轉運，若供應遭到切斷，烏克蘭的能源安全將面臨極大挑戰。

由於匈牙利下個月即將舉行大選，面臨政敵挑戰的奧班近來大幅拉高反烏情緒。他不僅將烏克蘭稱為「敵人」，更在無證據情況下指控澤倫斯基企圖製造能源危機以影響選情，並已派遣軍隊駐守匈國境內關鍵能源設施。目前基輔方面尚未對此做出正式回應。

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