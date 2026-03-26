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    首頁 > 國際

    無人機參與蘇丹內戰 昨2攻擊至少28人死亡

    2026/03/26 16:34 編譯張沛元／綜合報導
    蘇丹政府軍與準軍事組織「快速支援部隊」之間的爭戰不斷，25日又發生2起無人機攻擊。圖為去年11月22日，查德士兵在東部邊境哨檢查往返查德與蘇丹的車輛。（路透資料照）

    蘇丹政府軍與準軍事組織「快速支援部隊」之間的爭戰不斷，25日又發生2起無人機攻擊。圖為去年11月22日，查德士兵在東部邊境哨檢查往返查德與蘇丹的車輛。（路透資料照）

    醫護人員26日表示，非洲東北部國家蘇丹的達佛（Darfur）地區及其以東的柯多方（Kordofan）地區，25日各發生1起無人機攻擊事件，造成至少28名平民死亡；據信其中1起無人機攻擊，來自與政府軍交戰的蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF）。

    當地1名醫護人員告訴《法新社》，北達佛州的沙拉夫歐姆拉鎮的1個市場遭到攻擊，造成包括1名嬰兒在內的22人死亡，另有17人受傷。

    至於另1起攻擊也發生在25日，1輛行駛於北柯多方州的道路上的卡車遭攻擊後陷入火海。該州城市埃爾拉哈德（El-Rahad）1家醫院的消息人士表示，該院日昨收到6具屍體，其中3具已燒到焦黑，另有10人受傷。該醫護人員直指發動這場攻擊的是RSF。

    蘇丹自2023年4月以來便深陷政府軍與RSF的激烈衝突中，已造成數萬人喪生、1100萬人流離失所，引發全球最嚴重人道危機之一；去年4月宣布成立政府的RSF控制蘇丹西部遼闊的達佛地區，蘇丹軍方則控制東部、中部及北部地區。

    根據世界衛生組織（WHO），蘇丹東達佛州（East Darfur）首府的1家醫院21日遭到據稱來自軍方的無人機的攻擊，造成包括13名孩童在內64人死亡，另有89人受傷。

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