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    首頁 > 國際

    「恐怕已無人可談…」應巴基斯坦要求 以色列暗殺名單移除這2人

    2026/03/26 16:43 編譯謝宜哲／綜合報導
    巴基斯坦消息人士透露，在巴基斯坦請求美國不要將伊朗外長阿拉奇（見圖）和國會議長卡利巴夫列為目標後，以色列已將他們從暗殺名單中移除。（路透）

    巴基斯坦消息人士透露，在巴基斯坦請求美國不要將伊朗外長阿拉奇（見圖）和國會議長卡利巴夫列為目標後，以色列已將他們從暗殺名單中移除。（路透）

    1位巴基斯坦消息人士今（26）日向《路透》透露，在巴基斯坦請求美國不要將伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）和國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）列為目標後，以色列已將他們從暗殺名單中移除。

    根據《路透》報導，該消息人士說「以色列掌握了他們的座標，想要除掉他們。我們告訴美國，如果他們也被除掉，那就沒有其他談判對象了。因此美國要求以色列放棄計畫。」

    《華爾街日報》也聲稱，阿拉奇和卡利巴夫已被暫時從以色列的暗殺名單中移除，以便雙方探討可能的和平談判。該媒體引述美國官員的話稱，他們從暗殺名單中移除的時間不超過4、5天。

    目前巴基斯坦、埃及和土耳其正在扮演美國與伊朗之間的調解人角色，以期結束伊朗戰爭。

    在大多數國家與美國和伊朗的溝通管道都已中斷的情況下，巴基斯坦仍與雙方保持直接聯繫。如果舉行和平談判，巴基斯坦首都伊斯蘭堡也被視為可能的地點之一。

    另外，伊朗正在審查美國總統川普透過巴基斯坦提出的15點方案，該方案旨在結束戰爭。據以色列內閣消息人士透露，該方案要求伊朗的內容有移除其高濃縮鈾庫存、停止濃縮活動、限制彈道飛彈計畫等。

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