鎖定能源命脈！烏克蘭無人機襲擾煉油廠 俄40％石油出口癱瘓

在烏軍連日精準打擊下，俄羅斯目前已有高達40%的石油出口產能陷入停滯。圖為普里莫斯克港（Primorsk）遭烏無人機轟炸。（法新社）

俄羅斯能源命脈再傳慘重災情！俄國官員週四（26日）證實，列寧格勒州的關鍵工業區，遭烏克蘭無人機大規模襲擊，境內最大煉油廠之一設施受損。據統計，在烏軍連日精準打擊下，俄羅斯已有高達40%的石油出口產能陷入停滯，波羅的海兩大重要出口港，也已全面暫停裝載作業。

據《路透》報導，列寧格勒州州長卓茲登柯（Alexander Drozdenko）於Telegram表示，俄方在基里希（Kirishi）上空擊落超過20架無人機，但墜落殘骸仍導致當地工業區受損。雖然官方未說明具體受損範圍，但基里希市是俄國能源巨頭「蘇爾古特石油天然氣公司」（Surgutneftegaz）旗下基里希煉油廠的所在地，該廠去年就曾多次成為烏軍目標。

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數據顯示，該煉油廠在2024年的年處理量高達1750萬公噸，占俄羅斯總煉油量6.6%。其產品涵蓋200萬噸汽油及710萬噸柴油，是俄國國內供應與對外出口的重要基石。產業消息來源指出，隨著這座核心設施遇襲，加上先前輸油管線遭破壞，及油輪遭扣押等連鎖反應，俄羅斯的石油出口體系正承受前所未有的壓力。

此外另有俄官員指出，受到週三烏克蘭無人機攻擊影響，俄羅斯位於波羅的海的兩大外銷門戶——普里莫斯克港（Primorsk）與烏斯季盧加港（Ust-Luga），已於週三宣布暫停原油及成品油的裝載作業。

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