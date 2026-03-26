為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    能源海嘯來襲！美伊戰事「絞殺」泰國漁業 4月恐無魚可賣

    2026/03/26 16:20 即時新聞／綜合報導
    泰國最大漁港龍仔厝府（Samut Sakhon）已有超過半數拖網漁船入港停航。（路透社）

    泰國最大漁港龍仔厝府（Samut Sakhon）已有超過半數拖網漁船入港停航。（路透社）

    美伊戰爭引發的連鎖反應重創東南亞產業！泰國價值數十億美元的漁業，正因柴油價格飆漲面臨崩潰邊緣，大批漁船因無法負擔油錢被迫停航。泰國漁業界警告，若政府不立即介入，最快在4月1日後，市場恐面臨「無魚可賣」窘境。

    據《路透》報導，泰國最大漁港龍仔厝府（Samut Sakhon），已有超過半數的拖網漁船入港停航。龍仔厝魚商協會主席尊蓬（Jumpol Kanawaree）指出，目前的油價已遠超過漁民負擔能力，漁船出海不僅無法獲利，甚至連支付船員薪水與養家糊口都成問題。他憂心表示：「4月1日後，民眾可能買不到魚，因為漁船已無法生存。」

    數據顯示，泰國在2024年向美國、日本及中國等國，出口了價值約70億美元（約新台幣2230億元）的漁業產品。然而，隨著美、以對伊朗開戰導致中東局勢動盪，泰國柴油價格自2月的每公升29.94泰銖，暴漲至目前的38.94泰銖。

    面對產業哀鴻遍野，泰國副總理兼財政部長埃克尼蒂（Ekniti Nitithanprapas）週三表示，政府正研議支援方案，包括提供B20生質柴油及利用棕櫚油平抑價格，以防止能源成本持續失控。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播