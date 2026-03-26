能源海嘯來襲！美伊戰事「絞殺」泰國漁業 4月恐無魚可賣

泰國最大漁港龍仔厝府（Samut Sakhon）已有超過半數拖網漁船入港停航。（路透社）

美伊戰爭引發的連鎖反應重創東南亞產業！泰國價值數十億美元的漁業，正因柴油價格飆漲面臨崩潰邊緣，大批漁船因無法負擔油錢被迫停航。泰國漁業界警告，若政府不立即介入，最快在4月1日後，市場恐面臨「無魚可賣」窘境。

據《路透》報導，泰國最大漁港龍仔厝府（Samut Sakhon），已有超過半數的拖網漁船入港停航。龍仔厝魚商協會主席尊蓬（Jumpol Kanawaree）指出，目前的油價已遠超過漁民負擔能力，漁船出海不僅無法獲利，甚至連支付船員薪水與養家糊口都成問題。他憂心表示：「4月1日後，民眾可能買不到魚，因為漁船已無法生存。」

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數據顯示，泰國在2024年向美國、日本及中國等國，出口了價值約70億美元（約新台幣2230億元）的漁業產品。然而，隨著美、以對伊朗開戰導致中東局勢動盪，泰國柴油價格自2月的每公升29.94泰銖，暴漲至目前的38.94泰銖。

面對產業哀鴻遍野，泰國副總理兼財政部長埃克尼蒂（Ekniti Nitithanprapas）週三表示，政府正研議支援方案，包括提供B20生質柴油及利用棕櫚油平抑價格，以防止能源成本持續失控。

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