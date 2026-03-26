日方文件沒有美日「台海穩定」共識 專家：低調對中精準傳訊

美國白宮在日美領袖峰會後發表成果文件，「台海和平穩定重要性」列為雙方領袖共識，但日本外務省發表的文件中卻未見相關內容。圖為日本首相高市早苗與美國總統川普，19日在白宮會談。（歐新社檔案照）

美國白宮在日美領袖峰會後發表成果文件，「台海和平穩定重要性」列為雙方領袖共識，但日本外務省發表的文件中卻未見相關內容。日本週刊報導該內容依高市早苗首相的指示遭到刪除，但已被政府發言人木原稔嚴正駁斥「完全沒有這樣的事實」；木原強調，美方在文件中提及的台灣相關內容，「日本方面的認識也是完全一致的」。

事實上，日本學者和專家近日也注意到此事。日本前外務事務次官森健良接受日本經濟新聞訪問時指出，這份成果文件並不是日美聯合聲明，而是美國單方面發布的文件，雖非日美之間談判後形成的成果，但他認為，正是在日美雙方於各層級反覆討論的過程中，才使美方最終採用了如此強烈的表述。

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而且美方以白紙黑字文件公開，他認為，中國應該已經感受到日本對美國外交與安全政策所產生的影響力。另一方面，就因為這並不是日本政府發布的，而是美國發布的，因此，中國也難以用「日本又在搞小動作了」為由進行強烈反擊。可以說這是一種非常低調但極為精妙的訊息傳遞。

美方這次發表的內容為「台灣海峽的和平與穩定對區域安全與全球繁榮不可或缺」，以及「支持透過對話實現和平解決，反對任何以武力或威嚇為手段的片面改變現狀行為」。

森健良還指出，其中美方這次使用了「反對」（opposed），相較於去年川普政府發表的「國家安全戰略」（NSS），使用「不支持」（does not support）要更為強烈，他認為這對中國傳達了極為強烈的訊息。

除了「不支持」的措辭變成更強烈的「反對」之外，丸紅經濟研究所資深主任研究員玉置浩平發表報告中也指出，去年2月日美領袖共同聲明的內容的「促進（encourage）透過對話實現和平解決」，也改為「支持」（support），措辭出現變化。

玉置指出，美中領袖會談即將舉行之際，川普政府可能正謹慎調整對中發言。但在日美領袖會談這樣的場合，尤其是在台灣成為中日對立焦點的情勢下，若美國對台灣議題保持沉默，可能會對中國與台灣傳達錯誤訊號。因此，美方選擇在不直接點名中國的情況下提及台灣局勢。這種表述方式，也與去年底公布的NSS相呼應。

玉置也發現，在台灣議題上，日本方面公布的文件僅指出，兩國領袖就中國問題交換了意見，但未透露具體內容。但奇妙的是，外務省公布的文件中又提到外相茂木敏充與美國副總統范斯之間，就包括中國在內的議題進行了「深入的意見交換」，並且提及台灣問題。

玉置表示，若是出於外交考量而刻意不公開領袖會談的細節，卻又公開外相與副總統之間的詳細互動，顯得有些不自然。

日本讀賣新聞和產經新聞在事後報導中指出，由於時間限制，領袖會談中未能充分討論中國與台灣問題，所以茂木在晚宴中向范斯補充說明，2個人在晚宴1個半小時內，除了演講和樂隊演奏之外，大部分時間都在談中國和台灣的情勢。

玉置也指出，對日本而言，無論從對中傳遞訊息或國內政治角度，都有必要顯示日美已就中國進行深入討論。因此，很可能是在晚宴場合向美方補充說明，並對外公開相關內容。

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