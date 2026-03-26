歐洲最大經濟體也面臨困境！ 中東戰火打擊德國消費者信心

德國總理梅爾茨表示，重振經濟是他的首要任務之一，但經濟學家認為，伊朗戰爭可能阻礙德國經濟復甦。（路透）

民調機構GfK和紐倫堡市場決策研究所（NIM）今（26）日公布的1項調查顯示，身為歐洲最大經濟體的德國受伊朗戰爭衝擊，其消費者信心在4月下滑，進一步加劇德國面臨的困境。

根據《法新社》報導，這項對約2000人進行的常規調查顯示，德國消費者信心指數下跌3.2點至-28。

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調查表示，德國消費者的當前購買力和儲蓄傾向變化不大，但隨著悲觀情緒加劇，他們對未來收入的預期暴跌12.6點。

紐倫堡市場決策研究所消費者信心主管比爾克爾（Rolf Buerkl）表示，這項常規調查皆是德國消費者信心明顯惡化。他稱消費者預計通膨將再次飆升，而能源價格上漲將阻礙經濟復甦。

歐洲央行曾表示，通膨不太可能達到2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後水平，但比爾克爾強調，敵對行動仍對德國消費者造成了壓力。

比爾克爾聲稱，紐倫堡市場決策研究所最近1項研究顯示，60%德國人他們預計石油、天然氣和汽油價格將在長期內保持高位。這自然會打擊消費者信心。

事實上德國自2022年後經濟成長乏力，受到全球需求疲軟以及中國在汽車和化學等關鍵出口產業日益激烈的競爭的衝擊。

雖德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，重振經濟是他的首要任務之一，但經濟學家認為，伊朗戰爭可能阻礙德國經濟復甦。

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