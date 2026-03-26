日本消防車「忘記裝水」就出動！ 到火場噴不出水全愣住了

日本發生消防車未裝水就空車出任務的人為疏失。示意圖，非本次事件人物。（彭博資料照）

日本三重縣伊賀市的伊賀消防署近日發生1件離譜疏失事件，1輛水箱消防車在接到火警報案後緊急出動，不料，抵達現場準備放水時，才發現車上水箱竟是空的，只能在現場乾等支援車輛到來，該起過失已被消防署列為「重大事件」。

《每日新聞》報導，伊賀市一之宮地區1處休耕農田15日上午9時20分傳出濃煙，民眾發現後撥打119報案，消防單位隨即派遣1輛可裝載1.5噸水，並能進行放水作業的水箱車前往現場。消防人員抵達現場後判斷需要滅火，於9時40分準備放水時，才猛然發現水箱是空的，連忙從現場請求支援。

增援的消防車於10時左右開始放水，約10分鐘後成功將火勢撲滅。此次火災燒毀約3500平方公尺的休耕田，所幸無人受傷。

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事件引起消防單位高度關注，經調查，該水箱消防車12日為了驗車而排空水箱，13日返回消防隊後卻未重新注水。由於消防隊一向認定待命中的水箱車都是保持滿水狀態，因此確認水量並未列入每日點檢項目，疑因此造成本次疏失。

市消防表示，延誤放水作業很可能導致火勢蔓延範圍擴大，為防止類似情況再次發生，未來會將目視確認水量表納入每日點檢項目。

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