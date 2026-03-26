怕停火太早來！以色列狂轟伊朗「軍武重鎮」 搶毀核武與飛彈中樞

伊朗軍武重鎮伊斯法罕（Isfahan）26日再遭以色列大規模空襲。圖為該市工業區於本月14日遇襲後，升起巨大黑煙柱與火光的場景。此次26日攻勢已鎖定當地鈾轉化廠與飛彈組裝基地。（法新社）

以色列軍方26日對伊朗軍武重鎮伊斯法罕（Isfahan）發動大規模空襲。外媒分析，這不是因為攻勢受阻需要增援，而是因為以色列擔心停火窗口過早開啟，導致該處的核武與飛彈設施未能徹底拆除。這場搶在談判生效前的「清倉式」轟炸，正暴露出戰局背後極其緊迫的時間壓力。

根據《法新社》報導，以色列國防軍（IDF）證實已完成一輪「廣泛規模」打擊，鎖定伊朗多處軍事與基礎設施。報導指出，隨著這波攻勢展開，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）在國營電視台強調，德黑蘭目前「無意談判」，並稱此刻談判等同承認失敗。

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儘管德黑蘭態度強硬，但根據《紐約時報》分析，以色列政府真正的擔憂在於戰爭若在此刻結束，將無法達成完全拆除伊朗武器計畫的目標。因此，以色列正加速擴大攻勢，意圖在外交手段正式生效前，徹底清除預定目標。

美軍數據：已摧毀伊朗3分之2飛彈生產設施

根據美國中央司令部（CENTCOM）司令古柏（Brad Cooper）評估，美軍與盟友已摧毀伊朗3分之2的飛彈生產設施。數據顯示，伊朗目前的無人機與飛彈發射率已大幅下降90%，且軍方已初步移除德黑蘭政權短時間內重建武力的能力。

美國總統川普則公開表示，伊朗實際上極度渴望達成協議，目前的拒絕僅是談判代表擔心遭到己方人員滅口。白宮發言人李威維特（Karoline Leavitt）補充，美方提出的「15項停火計畫」包含要求伊朗徹底終止核計畫與飛彈研發，談判仍在具備成效的狀態下持續。

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