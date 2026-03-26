眼睜睜看親人沉沒...孟加拉巴士墜河釀至少18死 驚悚畫面曝光

孟加拉一輛開往首都達卡的50人巴士墜河，目前已知18人身亡。（本報合成，擷取自X）

孟加拉近期交通事故頻傳，繼22日發生巴士與火車相撞釀12死、26傷後，昨日再傳出嚴重墜河慘案。一輛載有約50名乘客的客運巴士，在準備登上渡船前往首都達卡時，意外墜入帕德瑪河（Padma River），目前已打撈出至少18具遺體，救援行動仍在進行。

綜合外媒報導，這起事故發生在中部拉傑巴里地區的道拉迪亞渡船碼頭。事發時，多數乘客剛結束為期7天的開齋節假期準備返回首都達卡，巴士在登船過程中失控墜河，沉入深達24公尺的水底。消防部門與救援船「Hamza」獲報後展開搜救，雖一度受降雨阻礙，最終在沉沒約6小時後將巴士打撈出水。

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救援人員已從車內尋獲16具遺體，另有2具由民眾發現，死者包含10名女性與2名兒童。消防部門引述居民與倖存者說法指出，有5至7名乘客在沉沒前成功逃生，目前累計17人獲救，潛水員仍持續搜救其餘乘客。

網傳畫面顯示，當時巴士來不及煞車直接墜河，期間有乘客試圖爬窗逃生，但整輛車隨即沒入水中。目擊者悲痛表示，不少乘客為同一家族成員，站在車外的親屬只能眼睜睜看著車內家人隨車沉沒。

事故原因初步調查顯示，當巴士從浮橋駛向渡船時，另一艘小型船隻撞擊浮橋，導致巴士司機瞬間失去控制墜河。對此，孟加拉總理塔里克・拉赫曼（Tarique Rahman）已下令徹查事故真相，並要求相關單位全力協助搜救與家屬善後。

Bus carrying passengers plunges into a river in Bangladesh pic.twitter.com/SYhcczIlwd — Surajit （@surajit_ghosh2） March 25, 2026

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