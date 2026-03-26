歐美對中東問題分歧 G7會議力求共識

七大工業國集團外交部長將於今（26）日在法國巴黎郊外的沃德塞爾奈修道院舉行會議。法國是今年G7輪值主席國。圖為法國總統馬克宏。（法新社）

七大工業國集團（G7）外交部長將於今（26）日在法國巴黎郊外的德沃塞爾奈（Vaux-de-Cernay）修道院舉行會議。會議旨在縮小歐洲國家及其盟友與美國在中東戰爭問題上的分歧，同時將烏克蘭和加薩等其他危機納入議程。

根據《法新社》報導，一些歐洲國家與美國打擊伊朗策略存在分歧，G7所有成員國也都未對美國行動表達支持，德國副總理克林拜耳（Lars Klingbeil）甚至直言，美國總統川普在中東的錯誤策略正打擊德國經濟。

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此次為期2日的會議，目的正是縮小歐洲與美國在伊朗問題上的分歧。美國國務卿魯比歐將出席會議，但他僅在第二天到場。

身為今年G7輪值主席國的法國，還邀請了巴西、印度、烏克蘭、南韓以及沙烏地阿拉伯的外交部長參加會議。

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）表示，法國此次會議目標之一是解決目前的世界緊張局勢和重大全球失衡問題，這些問題在很大程度上影響著法國公民，並帶來具體負面後果。

英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）則認為，伊朗戰爭的影響不僅是加劇緊張局勢，還讓人們沒有持續關注其他重要議題。

古柏指出，受伊朗戰爭影響的人們的注意力，已從加薩和平計畫和約旦河西岸地區的暴力事件轉移到了中東戰火上。

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