金與正：不想看到日本首相來平壤的情景

北韓最高領導人金正恩胞妹金與正。（美聯社資料照）

針對日本首相高市早苗提議希望與北韓領導人金正恩舉行峰會，金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會部長金與正23日表示，「不是日本想談就能談」，還回嗆稱「不想看到日本首相來平壤的情景」。

綜合外媒報導，高市早苗於19日會晤美國總統川普時，表達了希望與北韓領導人直接會面的強烈意願，以解決日本公民遭綁架等問題。

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日方認為，在1970-80年代有17名日本人被綁架至北韓，其中除2002年時任首相小泉純一郎訪問北韓後返回的5人外，其餘12人仍在北韓。然而，北韓反駁稱，這12人中已有8人死亡，另4人根本沒來過，因此不存在需要解決的問題。

金與正透過《朝中社》表示，「如果日本首相想要試圖解決其單方面的、不為我們所承認的問題，我國領導層就無意與她會面，也不會面對面坐下來談。」

金與正強調，若要推動兩國領導人會面，日方首先應拿出決心，擺脫其「落後於時代的做法和習慣」，「而日本正在朝著與此完全相反的方向越走越遠」。此外，她還稱「雖然純屬個人立場，但我不想看到日本首相來平壤的情景」。

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