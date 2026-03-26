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    首頁 > 國際

    反西方手牽手！白俄羅斯總統盧卡申科首訪北韓

    2026/03/26 11:49 即時新聞／綜合報導
    白俄羅斯總統盧卡申科（前排右）25日應北韓領導人金正恩（前排左）邀請，首度對北韓進行正式訪問。（法新社）

    白俄羅斯總統盧卡申科（前排右）25日應北韓領導人金正恩（前排左）邀請，首度對北韓進行正式訪問。（法新社）

    北韓官媒報導，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）25日應北韓國務委員會委員長金正恩的邀請，首度對北韓進行正式訪問。

    韓聯社報導，盧卡申科25日搭乘專機抵達平壤，開始對北韓進行正式訪問。北韓內閣第一副總理金德訓、外交部副部長金正奎前往機場迎接。

    白俄羅斯副總理舒萊科（Yuri Shuleiko）和外交部、衛生部、教育部、工業部部長均陪同盧卡申科訪問北韓。

    金正恩在平壤金日成廣場為盧卡申科舉行了隆重的歡迎儀式，並向其介紹勞動黨和政府主要幹部，包括最高人民會議常委會委員長趙甬元、勞動黨中央委員會書記金才龍、李日煥、金成男，以及外交部長崔善姬和金德訓等人。

    北韓官媒稱，金正恩和盧卡申科登台後，北韓部隊鳴放禮炮21響，並演奏白俄羅斯和北韓國歌。在金正恩的陪同下，盧卡申科檢閱了北韓人民軍儀隊。

    歡迎儀式結束後，金正恩和盧卡申科前往北韓紀念蘇聯紅軍功績的解放碑獻花。盧卡申科還前往錦繡山太陽宮，以個人名義向北韓已故最高領導人金日成和金正日銅像獻花；接著再以俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的名義獻花。

    白俄羅斯總統盧卡申科（右）25日應北韓領導人金正恩（左）邀請首度訪問北韓。（法新社）

    白俄羅斯總統盧卡申科（右）25日應北韓領導人金正恩（左）邀請首度訪問北韓。（法新社）

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