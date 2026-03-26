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    首頁 > 國際

    揭張雪峰走紅模式！矢板明夫：在中國極端反而容易成功

    2026/03/26 08:59 即時新聞／綜合報導
    張學峰去年9月曾揚言若中共攻台將捐款至少人民幣1億元，沒過幾天就刪文，不到半個月連社群帳號都被禁止關注。（圖擷自矢板明夫俱樂部臉書）

    張學峰去年9月曾揚言若中共攻台將捐款至少人民幣1億元，沒過幾天就刪文，不到半個月連社群帳號都被禁止關注。（圖擷自矢板明夫俱樂部臉書）

    中國考研名師張雪峰24日因突發心臟病於蘇州去世，享年41歲。張學峰粉絲數逾4000萬，去年9月曾揚言若中共攻台將捐款至少人民幣1億元（約新台幣4.65億元）。日本資深媒體人矢板明夫指出，張學峰結合「焦慮販賣」與「民族主義」的模式走紅，顯見在中國理性不易傳播，情緒卻可迅速放大；溫和沒有市場，極端反而更容易成功。「這樣的角色，在中國恐怕還會不斷出現。」

    矢板明夫今天在臉書粉專「矢板明夫俱樂部」發布貼文稱，張學峰長期鼓吹「武力統一台灣」，他是著名補習班老師，在年輕人當中具有相當影響力，曾多次公開表態，一旦兩岸發生衝突，他願意出錢出力。「把戰爭與個人立場直接綁在一起，這類言論，讓他在中國輿論場中迅速累積了聲量。」

    矢板明夫說，張學峰在中國被視為成功企業家，也是許多年輕人口中的「人生導師」。他從升學輔導起家，靠著分析大學科系、就業前景，用極其直白甚至帶點殘酷的語言，迅速打開市場，建立龐大的教育培訓事業。「他的核心能力，不是學術，而是『把焦慮說清楚，甚至放大』，再轉化為商業價值。」

    張學峰一生充滿爭議，曾公開表示「文科本質上就是服務業，就是一個字『舔』」，引發社會強烈反彈。矢板明夫分析，張學峰的言論簡單、刺耳，但符合流量邏輯。

    「當這種『焦慮販賣」與『民族主義』結合，就形成了一種更具影響力的模式。一方面，他告訴年輕人世界是殘酷的；另一方面，他又提供一種宣洩情緒的出口——透過強硬的國族立場，獲得認同與自信。」

    去年9月3日，中共在天安門廣場舉行大閱兵，張雪峰公開表示，「若祖國統一戰爭槍聲打響，我個人至少捐5000萬，公司整體將捐款1億元」，此番言論被媒體廣泛報導。

    對此矢板明夫直言，「在當下的中國，理性不易傳播，情緒卻可以迅速放大；溫和沒有市場，極端反而更容易『成功』。值得警惕的是，一個張雪峰離開了，但這樣的角色，在中國恐怕還會不斷出現。」

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