傳伊朗拒絕終戰提案 白宮：德黑蘭誤判將遭毀滅性打擊

白宮新聞秘書李威特警告，如果伊朗不能接受在軍事上已遭擊敗的事實，美國總統川普將對其發動更猛烈的「毀滅性」打擊。（法新社檔案照）

針對伊朗據傳已拒絕美國的和平提案，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）25日警告，如果德黑蘭不能接受其在軍事上已遭擊敗的事實，總統川普將對其發動更猛烈的「毀滅性」打擊。

李威特在新聞簡報會上告訴記者：「川普總統不是在虛張聲勢，他已準備好發動毀滅性的打擊。伊朗不應再次誤判。」

請繼續往下閱讀...

她說：「如果伊朗未能接受當前的現實，如果他們未能了解自己在軍事上已經、並將繼續遭到擊敗，川普總統將確保他們遭受前所未有的猛烈打擊。」

隨著美國和以色列對伊朗開戰進入第4週，巴基斯坦、土耳其與埃及等多個國家正努力居中斡旋，促成可能的談判以結束這場戰爭，但任何會談將於何時何地實現，仍存在不確定性。

1名伊朗高階官員25日向路透表示，儘管最初的反應是負面的，但伊朗仍在審視美國提出的終戰方案，顯示德黑蘭尚未斷然拒絕該提案。

李威特表示，與伊朗的會談仍在進行中，「會談仍在繼續。正如總統週一所言，這些會談具有建設性，而且將繼續下去。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法