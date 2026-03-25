抗衡中國擴張 紐西蘭斥資70億美元升級軍備

抗衡中國軍事擴張，紐西蘭計畫在未來幾年內，在軍事領域投入約70億美元。（美聯社檔案照）

紐西蘭素以壯麗景觀、史詩級電影製作與一生必遊的度假勝地聞名。如今，隨著中國將軍力深入太平洋，紐西蘭正展開一項與其既有形象不符的計畫：強化其規模不大的軍隊。

華爾街日報24日報導，人口530萬的紐西蘭計畫在未來幾年內，在軍事領域投入約70億美元（約2235億台幣），以強化打擊能力、採購新直升機、反戰車飛彈、用於海空監視的無人機，以及對老舊基地進行急需的升級。紐國也正積極招募新血，旨在扭轉軍事人員因轉向其他高薪工作而流失的困境。

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擁有一支裝備精良部隊的急迫性，在去年展露無遺，當時一支中國海軍特遣艦隊繞行澳洲，並在澳洲與紐西蘭之間進行實彈演習，展現中國將軍力投射至更遠地區的能力日益增強。紐西蘭緊急出動P-8A「海神」（Poseidon）巡邏機與海軍資產監控這場演習。

紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）在受訪時表示，中國的海軍演習提醒紐西蘭人，不能再依賴其偏遠的地理位置來置身事外，「我們現在看到的是一個實際上競爭相當激烈的世界」；這些軍事計畫在中國演習之前就已在籌備中，「做為一個小國，我們仍然必須盡我們的本分。」

紐西蘭的計畫顯示，中國的快速擴軍與俄羅斯入侵烏克蘭，正如何改變許多國家的戰略考量；直到最近，傳統的大國競爭在這些國家眼中，還被視為歷史的遺物。

儘管紐西蘭軍隊規模不大，但這些計畫確實有利於美國。美國正與盟國密切合作，以嚇阻北京奪取台灣。分析人士指出，由於美軍專注於台灣與南海等熱點地區，紐西蘭在南太平洋展現更強大的存在感，將有助於監控並反制中國在該地區的活動。

這同時也向一直試圖擴大對太平洋島國影響力的北京，傳遞一項訊息，即該地區並非完全任人予取予求。

華府保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）資深政策顧問畢佛（Wilson Beaver）表示，美國並沒有足夠資源，在南太平洋維持日常的軍事存在，有來自紐西蘭與美國條約盟邦澳洲的友軍船艦在該地區巡邏，是件好事。

畢佛表示，一旦台灣發生衝突，紐西蘭最可能的角色，將是協助保護對紐西蘭與澳洲都至關重要的關鍵航運路線。中國可能會將目標鎖定澳洲，因為澳洲可能成為美軍的集結地、曾反制中國在太平洋的舉動，且靠近關鍵水道。

截至去年，紐西蘭軍隊約有1萬5140人，包括超過8000名現役人員，以及預備役與文職人員，比4年前減少約330人。紐西蘭8艘海軍艦艇中有3艘（2艘近海巡邏艦與1艘近岸巡邏艦）被封存。許多平台正迅速老化，包括大部分的海軍艦隊，許多船艦將在2030年代中期，達到設計壽命的終點。

川普政府一直要求盟國增加國防支出。這場大採購將使紐西蘭的軍事支出，在大約8年內從略高於國內生產毛額（GDP）的1%，增至超過2%。紐西蘭也計畫在未來幾年內為軍隊招募2500人。

曾在拜登政府擔任印太安全事務助理國防部長的瑞特納（Ely Ratner）表示，紐西蘭對中國的更多關注，及其相關的國防支出增加，「是令人欣慰的轉變」。儘管紐國可能不會對區域衝突做出重大貢獻，但在遏制中國於太平洋島國的惡意影響力方面，威靈頓仍可做出巨大貢獻。

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