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    首頁 > 國際

    美、伊謀和蒙神秘面紗 以色列憂川普妥協

    2026/03/25 21:07 編譯管淑平／綜合報導
    美國總統川普（前）、以色列總理納坦雅胡（後）。（路透檔案照）

    美國總統川普（前）、以色列總理納坦雅胡（後）。（路透檔案照）

    在傳出中東區域調停者力促美國與伊朗舉行會談，結束戰爭之際，以色列擔心華府為了與伊朗達成協議、結束戰爭，而在實現軍事行動目標上打折扣。

    美國新聞網站Axios 24日報導，美方已向以色列分享，總統川普向伊朗提出的「15點方案」內容，一名以國官員說，該方案內容符合以國立場，美方向以國表示，伊朗已同意放棄其庫存的約450公斤純度60%濃縮鈾，並接受聯合國更嚴格的檢查和監督其核設施，限制其飛彈射程，以及削減對其代理勢力的支持等要求。

    但是以色列高度存疑伊朗會同意美國提出的所有要求，也擔心川普為了結束戰爭而有所妥協。兩名以色列消息人士透露，以國總理納坦雅胡擔心，川普或許會達成一份與以國目標差距甚遠的協議，包括顯著妥協，以及限制以色列打擊伊朗。另一名以國消息來源表示，「有此憂慮認為，就算僅滿足部份要求，川普也會決定達成協議，結束戰爭，而將其他的要求延後處理，卻無明確的解決方案」。

    消息人士說，川普的15點方案要求伊朗境內完全無濃縮鈾，美方稱伊朗同意暫停提煉活動，但是不清楚同意暫停多久。此外，伊朗方面由誰代表做出這些據稱的承諾，也不清楚。美方這些要求，其中許多之前已被伊朗政府拒絕，以國情報單位評估認為，美國和伊朗的立場存有龐大落差。

    另外，川普政府內也少有人知道，在與伊朗接觸一事上的實際進行情況。一名消息人士說，特使魏科夫（Steve Witkoff）和川普女婿庫希納（Jared Kushner）直接向川普報告，僅少數其他人知情。以國官員說，以國近日蒐集的情報顯示，美國和伊朗間「正在醞釀一些事」，但是除此之外並無更具體線索。無論美伊是否舉行談判，美以官員都正為戰爭再持續二到三週規劃。

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