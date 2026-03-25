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    首頁 > 國際

    西班牙總理：中東戰爭後果比2003年伊拉克戰爭更嚴重

    2026/03/25 20:51 中央社
    西班牙總理桑傑士於2026年3月25日在馬德里國會就中東戰爭發表演說。桑傑士警告說，中東戰爭的後果比2003年入侵伊拉克「嚴重得多」。（法新社）

    西班牙總理桑傑士於2026年3月25日在馬德里國會就中東戰爭發表演說。桑傑士警告說，中東戰爭的後果比2003年入侵伊拉克「嚴重得多」。（法新社）

    西班牙總理桑傑士今天警告，中東戰爭帶來的後果，比2003年美國入侵伊拉克「糟糕得多」。

    法新社報導，桑傑士（Pedro Sanchez）在國會表示：「中東戰爭與伊拉克那場非法戰爭的情況不同。我們現在面對的是更糟糕的情勢，糟糕得多，其潛在影響的範圍更廣、更深。」

    「這次是一場荒謬且非法的戰爭，也是殘酷的戰爭，讓我們在經濟、社會及環境目標上倒退。」

    美國政府曾要求使用西班牙軍事基地攻擊伊朗，遭到桑傑士拒絕，美國總統川普（Donald Trump）因此威脅將斷絕與西班牙的貿易關係。

    桑傑士指出，美國2003年入侵伊拉克未能達成目標，反而讓一般民眾的生活更加艱困。他警告，對伊朗的攻擊可能對數百萬人造成類似的經濟衝擊。

    桑傑士提及伊拉克戰爭或許能引起西班牙選民的共鳴。當年執政的保守派人民黨（PP）支持伊拉克戰爭的做法廣受詬病，並引發了大規模抗議。

    「國家報」（El Pais）3月初公布的一項民調顯示，53.2%的西班牙民眾支持桑傑士拒絕美國使用羅塔海軍基地（Rota naval base）和摩倫空軍基地（Moron airbase）攻擊伊朗的決定。

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