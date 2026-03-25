川普拋「15點方案」 傳美伊可能最快26日會談

美國總統川普。（彭博檔案照）

美國和以色列對伊朗的戰爭已進入第4週，多家媒體24、25日報導，美國總統川普已向伊朗提出「15點方案」來結束這場戰爭。美國新聞網站Axios引述知情人士說法，可能最快26日談判。

《紐約時報》、《華爾街日報》各自根據兩名聽取簡報的官員，和知情人士說法報導，美國透過巴基斯坦的管道，向伊朗提出15點方案，內容大致以川普政府在開戰前對伊朗提出的要求為主，包括要求伊朗拆除3座主要核設施、結束提煉濃縮鈾活動和飛彈發展計畫、停止對其區域代理人的支持，以及全面重新開放荷姆茲海峽；伊朗則可獲得解除與其核計畫有關的制裁，而美國會協助、並監督該國的民用核計畫。

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華爾街日報25日報導指出，土耳其、埃及和巴基斯坦官員，正力促美伊在未來兩天內會談；Axios網站引述兩名了解討論內容的消息人士說法，美國和一群區域調停者正在討論，最快在26日與伊朗舉行高階談判的可能性。以色列媒體報導，美國特使魏科夫和川普女婿庫希納向伊朗提議停火1個月，磋商此方案。

相關外交促和的消息，從上週末開始曝光，美國與伊朗並非直接接觸。白宮發言人李威特24日證實正在進行外交斡旋，但強調在總統川普和談判官員，探索新的外交空間可能性之際，軍事行動依然不受影響地持續，以達成軍事目標。

尚不清楚伊朗是否會接受以這份15點方案為基礎，進行和談。華爾街日報引述知情人士說法，開戰後伊朗伊斯蘭革命衛隊已進一步鞏固權力，為重啟談判定出高門檻，包括關閉所有美國在波斯灣的基地、戰爭賠償、保證不再攻擊伊朗、以國停止打擊伊朗在黎巴嫩盟友真主黨，解除對伊朗所有制裁、允許伊朗維持其飛彈計畫且不設限，以及比照埃及對蘇伊士運河航運的作法，伊朗將向通過荷姆茲海峽的船隻收取費用。

美國與阿拉伯國家官員表示，一名美國官員斥這些條件為荒謬、不切實際，革命衛隊此姿態，將使美伊比開戰前更難達成協議。

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