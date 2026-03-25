美國深陷中東戰火 《路透》示警：中國藉機對台發動認知作戰

參與對伊朗作戰的美國航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）。（法新社檔案照）

中東戰火持續延燒，美國分身乏術。英媒《路透》警告，中國官方媒體正藉機大肆批評美國武器的性能，並用這些事情為例，打擊台灣人抵禦中國入侵的信心。

根據《路透》報導，中國在一段異常沉寂後，本月14日、15日開始，再度派遣共機大規模侵擾台灣周邊，台灣安全官員指出，這顯示北京正試圖利用美軍將資源從東亞調往中東的空檔，「製造緊張與不穩定感」。不過，消息人士強調，美軍在各區域的資源部署一向保持平衡，不太可能因此出現讓中國有機可乘的「戰力真空」。

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報導指出，台灣政府面對中國發動的「認知作戰」保持高度戒備。目前中國發動的認知戰包括，在網路散播AI影片聲稱台灣面臨「毀滅性」能源供應危機。官員指出，北京意在讓台灣民眾在面臨軍事包圍時，對能源穩定失去信心；此外，中國官媒宣稱，若發生衝突，台灣的雷達站將像中東戰場上的美製設備一樣，在解放軍的「飽和攻擊」下瞬間化為「廢鐵」。

另外，中國中央電視台（CCTV）軍事頻道，更刻意誇大美製武器表現不佳，甚至以福特號航母（USS Gerald R. Ford）發生的火災為例，試圖扭轉美軍強大的形象。

對此，美國國務院對路透表示，美軍應對全球同步威脅的能力仍然「令人畏懼」。美國國務院也強調，美國致力於維持台海和平與穩定。

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