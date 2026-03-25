為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    丹麥大選執政黨失利 總理佛瑞德里克森仍有望連任

    2026/03/25 19:46 即時新聞／綜合報導
    丹麥總理佛瑞德里克森所屬的社會民主黨在選戰中受挫。（美聯社）

    丹麥總理佛瑞德里克森所屬的社會民主黨在選戰中受挫。（美聯社）

    丹麥國會大選今（25日）落幕，總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）所屬的社會民主黨（Socialdemokratiet）在選戰中表現不佳，但她仍有機會透過組閣談判，競逐下一任總理的寶座。

    《路透》報導，社會民主黨在本次選戰中取得的成績，堪稱自1903年以來最差，在國會179個席次中僅拿到38席，反映出了選民對於移民、生活成本以及社會福利等議題的擔憂。

    儘管國會席次從上一屆的50席掉到僅剩38席，但得票率21.9%的社會民主黨，依舊是丹麥最大黨。政治分析師雷丁頓（Noa Redington）說：「這就是這次選舉弔詭的地方，這位大輸家、總理佛瑞德里克森，她同時也是成為下一任總理的熱門人選。」

    佛瑞德里克森領導的左翼陣營在本次選舉中贏得84席，而右派政黨有77席，雙方均未達到過半數所需的90席，這代表外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）領導的14席溫和黨（Moderaterne）將成為組閣談判中關鍵的「造王者」。

    2022年開始與社會民主黨、溫和黨組成執政聯盟的丹麥自由黨（Venstre Danmarks Liberale Parti）則是另一個變數。自由黨領袖、國防部長波爾森（Troels Lund ​Poulsen）說，他對於與社會民主黨聯手組閣不再感興趣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播