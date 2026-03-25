丹麥大選執政黨失利 總理佛瑞德里克森仍有望連任

丹麥總理佛瑞德里克森所屬的社會民主黨在選戰中受挫。（美聯社）

丹麥國會大選今（25日）落幕，總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）所屬的社會民主黨（Socialdemokratiet）在選戰中表現不佳，但她仍有機會透過組閣談判，競逐下一任總理的寶座。

《路透》報導，社會民主黨在本次選戰中取得的成績，堪稱自1903年以來最差，在國會179個席次中僅拿到38席，反映出了選民對於移民、生活成本以及社會福利等議題的擔憂。

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儘管國會席次從上一屆的50席掉到僅剩38席，但得票率21.9%的社會民主黨，依舊是丹麥最大黨。政治分析師雷丁頓（Noa Redington）說：「這就是這次選舉弔詭的地方，這位大輸家、總理佛瑞德里克森，她同時也是成為下一任總理的熱門人選。」

佛瑞德里克森領導的左翼陣營在本次選舉中贏得84席，而右派政黨有77席，雙方均未達到過半數所需的90席，這代表外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）領導的14席溫和黨（Moderaterne）將成為組閣談判中關鍵的「造王者」。

2022年開始與社會民主黨、溫和黨組成執政聯盟的丹麥自由黨（Venstre Danmarks Liberale Parti）則是另一個變數。自由黨領袖、國防部長波爾森（Troels Lund ​Poulsen）說，他對於與社會民主黨聯手組閣不再感興趣。

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